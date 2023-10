Rock Tech Lithium gibt Ontario als nächsten Lithium Konverter Standort bekannt und verlegt kanadischen Hauptsitz nach Toronto

- Rock Tech beginnt Planung des nächsten Lithiumkonverters, der 2027 in Kanada in Betrieb gehen soll.- Rock Tech ist in der Endauswahl eines Standortes im Bundesstaat Ontario- Rock Tech verlegt das kanadische Büro von Vancouver nach Toronto, Ontario.Toronto, 18. Oktober 2023 - Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") folgt seiner strategischen Vision bis Ende 2030 mehrere Lithiumkonverter zu bauen und beschleunigt deshalb die Planung für seinen kanadischen Konverter. Dabei greift das Unternehmen auf sein technisches und planerisches Know-how aus dem Konverter-Projekt im brandenburgischen Guben zurück. Produktionsbeginn soll 2027 sein. Unterstützend hat Rock Tech auch seinen kanadischen Hauptsitz in die Provinz Ontario zum 01. Oktober 2023 verlegt."Mit mehr als 350.000 Ingenieursstunden und rund 40 Millionen Euro Investitionen haben wir den Konverter in Deutschland zu einem hohen Reifegrad gebracht. Mit dem abgeschlossenen Basic Engineering für Guben und unseren globalen Beschaffungs- und Ausführungspartnern, sind wir in der vorteilhaften Lage mindestens 80 Prozent der Arbeit in die Entwicklung von Kanadas ersten Lithium-Konverter zu überführen", erklärt Klaus Schmitz, Chief Operating Officer von Rock Tech.Ein Team von Rock Tech ist derzeit in Ontario, um die Bewertung der in die engere Wahl gekommenen Standorte in den Distrikten Thunder Bay, Sudbury, Nipissing und in der Region Leeds und Grenville abzuschließen. Mehr als 150 technische, wirtschaftliche und logistische Auswahlkriterien werden derzeit bewertet. Zusätzlich finden Gespräche mit politischen Interessenvertretern und Genehmigungsbehörden vor Ort statt, um auch lokale Besonderheiten zu berücksichtigen."Rock Tech ist ein Unternehmen, das wächst und sich auf Technologie und Nachhaltigkeit konzentriert. Es freut uns daher, dass wir unser Wissen und Erfahrung beim Bau von Konvertern nun in unseren Heimatmarkt Kanada einbringen können. Basierend auf unseren ersten Studien im Jahr 2019 und mit dem Abschluss des Basic Engineering in Guben ist nun der richtige Zeitpunkt, mit der Umsetzung des Projekts in Kanada zu beginnen", fügte Dirk Harbecke, Chairman und Chief Executive Officer von Rock Tech, hinzu. "Aus unseren Gesprächen mit kanadischen und US-amerikanischen Regierungsbehörden und Industriepartnern haben wir ein starkes Interesse für die schnelle Umsetzung des Projekts erhalten.In den vergangenen Jahren hat Rock Tech ein Team von mehr als 40 internationalen Experten zusammengestellt, darunter Lithium-Spezialisten aus Australien, Ingenieure aus Deutschland und Bergbau-Experten aus Kanada. Dabei hat das Team auch erfolgreich gezeigt, dass ein Lithium-Konverter nicht nur eigenes, sondern auch Rohmaterial von Dritten verarbeiten könnte. Zusätzlich geht das Unternehmen davon aus, dass auch in Kanada rund 95 Prozent der Nebenprodukte aus Rock Techs Produktion in der Bauindustrie als kohlenstoffarme Alternative verwendet werden.Rock Tech ist ein Cleantech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lithiumhydroxid für Elektroauto-Batterien herzustellen. Das Unternehmen plant, Lithiumkonverter direkt dort zu bauen, wo es seine Kunden benötigen, um Transparenz in der Lieferkette und eine Just-in-Time-Lieferung zu gewährleisten. Um die drängendste Lücke hin zu einer sauberen Mobilität zu schließen, hat Rock Tech eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt. Das Unternehmen hat sich strenge ESG-Standards auferlegt und entwickelt einen eigenen Aufbereitungsprozess, der effizienter und nachhaltiger sein soll. Rock Tech plant, das nötige Rohmaterial aus seinem eigenen Mineralienprojekt in Kanada zu beziehen, aber auch von anderen verantwortungsvoll produzierenden Minen. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen voraussichtlich auch Material aus dem Batterierecycling beziehen. 