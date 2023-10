Santacruz Silver: Produktionsergebnisse für Q3 2023

Santacruz Silver Mining Ltd. meldete gestern seine Produktionsergebnisse für das dritte Quartal 2023 für die Minen Bolivar, Porco, Caballo Blanco und das Beschaffungsgeschäft San Lucas, die sich alle in Bolivien befinden, sowie für die Mine Zimapan in Mexiko.Die Metallproduktion für Q3 2023 umfasst demnach 1.728.863 Unzen Silber, 3.370 Tonnen Blei, 23.095 Tonnen Zink und 252 Tonnen Kupfer. Die Silberäquivalentproduktion liegt damit bei 5.669.905 Unzen.Die Mine Bolivar verarbeitete im dritten Quartal 77.298 Tonnen mineralisiertes Material und produzierte 1.343.000 Unzen Silberäquivalent, was einem Anstieg von 16% bzw. 40% im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 entspricht.Die Mine Zimapan verarbeitete 192.158 Tonnen mineralisiertes Material und produzierte im dritten Quartal 1.183.606 Unzen Silberäquivalent, was einer Steigerung von 12% bzw. 35% im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 entspricht.© Redaktion MinenPortal.de