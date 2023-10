Für Menschen, die Geld verwalten, ist dies das schlimmste Albtraumszenario  Danielle DiMartino Booth

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Danielle DiMartino Booth über die Zinspolitik der Federal Reserve und den Zustand der Wirtschaft.Beamte der Fed haben verlauten lassen, dass die Zentralbank die Zinserhöhungen für ein paar Monate aussetzen könnte, um zu sehen, wie die Wirtschaft auf eine kurze Abschwächung reagiert. Die CEO und Chefstrategin des Forschungs- und Analyseunternehmens QI Research ist jedoch der Ansicht, dass diese Pause bei den Zinserhöhungen den Schaden nicht ungeschehen machen kann, den die Fed durch ihre Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren bereits angerichtet hat.DiMartino Booth betont, dass die großzügigen Konjunkturpakete der Regierung während der COVID-19-Pandemie die Wirtschaft auf einen Abwärtspfad gebracht haben: "Es handelt sich um ein langsames Zugwrack, weil die Finanzbehörden so viel Geld in das System gepumpt haben, dass es ein langsamer Gleitpfad war, aber die Unternehmen verstehen die Botschaft."Die Expertin glaubt zudem, dass die Politik des leichten Geldes der Zentralbank die Mentalität der jungen Verbraucher verzerrt hat, die versuchen, in der heutigen Wirtschaft Fuß zu fassen: "Weil die Regierung Geld wie Süßigkeiten verteilt hat, fällt es vielen Verbrauchern schwer, sich anzupassen... Es wird frühestens im März 2025 einen neuen Konjunkturscheck geben. Ich glaube, eine ganze Generation von Amerikanern kann den Realitätscheck nicht bestehen."Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell ist ihrer Meinung nach entschlossen, die Fülle der Daten der Zentralbank selektiv als Vorwand zu nutzen, um die Beibehaltung der hohen Zinssätze zu begründen: "Er wird sich hinter wirklich starken offiziellen Daten verstecken, die Monat für Monat nach unten korrigiert werden, und sagen: 'Der Verbraucher ist stark und der Arbeitsmarkt ist stark, und deshalb kann ich eine längere hohe Zinsen rechtfertigen.'"© Redaktion GoldSeiten.de