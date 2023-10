IsoEnergy gibt Abschluss einer 36,6 Millionen Dollar Privatplatzierung bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMTSaskatoon, SK und Toronto, ON - 19. Oktober 2023 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte vermarktete Privatplatzierung (das "Angebot") von Zeichnungsscheinen des Unternehmens (die "Zeichnungsscheine") abgeschlossen hat. Das Unternehmen gab 8.134.500 Zeichnungsscheine zu einem Preis von 4,50 $ pro Zeichnungsschein aus, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 36.605.250 $ einbrachte. Das Angebot wurde von den Kerninvestoren NexGen Energy Ltd. , Mega Uranium Ltd. und Energy Fuels Inc. geleitet, wobei die Aufstockung des Angebots von Sachem Cove Partners LLC geleitet wurde und die teilweise Ausübung der Option des Vermittlers einschloss.Das Angebot wurde von einem Konsortium von Vermittlern unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp., TD Securities Inc. und Eight Capital durchgeführt, zu dem auch Haywood Securities Inc., Red Cloud Securities, Cormark Securities Inc., Paradigm Capital, PI Financial Corp., Raymond James Ltd. und SCP Resource Finance LP (zusammen die "Vermittler") gehörten.Jeder Zeichnungsschein berechtigt den Inhaber zum Erhalt einer Stammaktie von IsoEnergy ohne zusätzliche Gegenleistung und ohne weiteres Zutun des Inhabers an oder um das Datum, an dem die zuvor angekündigte Fusion von IsoEnergy mit Consolidated Uranium Inc. im Verhältnis 1:1 durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (das Arrangement") abgeschlossen ist.Der Nettoerlös des Angebots wird für das Arrangement, die Exploration und Erschließung der Urananlagen des Unternehmens sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Nettoerlös des Angebots wird bis zur Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos, einschließlich der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss des Arrangements und bestimmter anderer üblicher Bedingungen, auf einem Treuhandkonto verwahrt.Gemäß dem Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") stellt das Angebot eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" dar, da NexGen Energy Ltd. ("NexGen") die Zeichnungsscheine gezeichnet hat. Diese Transaktionen sind von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da der faire Marktwert der Zeichnungsscheine, die NexGen im Rahmen des Angebots gezeichnet hat, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreitet.Im Zusammenhang mit dem Angebot haben die Vermittler Anspruch auf eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des gesamten Bruttoerlöses aus dem Verkauf von Zeichnungsscheinen (reduziert auf 3,0 % oder Null für Zeichnungen durch bestimmte Käufer von Zeichnungsscheinen, wie von den Vermittlern und der Gesellschaft vereinbart). Bei Abschluss des Angebots erhielten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von 293.257,13 $, was 50 % der gesamten zu zahlenden Barprovision entspricht. Der Restbetrag der Barprovision der Vermittler wird bis zur Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos oder bis zum Verzicht auf diese Bedingungen auf einem Treuhandkonto verwahrt und ist nach Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos zahlbar.Die Zeichnungsscheine wurden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen von der Prospektpflicht in allen kanadischen Provinzen und in anderen Rechtsordnungen angeboten, die zwischen dem Unternehmen und den Vertretern vereinbart werden können. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der U.S.-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den U.S.A. oder an U.S.-Personen oder für deren Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der U.S.-Bundesstaaten ausgenommen.Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf IsoEnergy enthalten sind, wurden von Dr. Darryl Clark, P.Geo., IsoEnergy Vice President, Exploration, erstellt, der eine "qualifizierte Person" (gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist. Dr. Clark hat die offengelegten Daten überprüft. Weitere Informationen über das Projekt Larocque East des Unternehmens, einschließlich der Qualitätssicherung, der Qualitätskontrollverfahren und anderer Details der hierin enthaltenen Mineralressourcenschätzung, finden Sie im technischen Bericht vom 8. Juli 2022 im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.IsoEnergy Ltd. (TSXV: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein kapitalkräftiges Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen mit einem Portfolio an aussichtsreichen Projekten im infrastrukturreichen östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Im Jahr 2018 entdeckte IsoEnergy die hochgradige Lagerstätte Hurricane auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. Die Lagerstätte Hurricane verfügt über angezeigte Mineralressourcen von 48,61 Mio. Pfund U3O8 auf der Grundlage von 63.800 Tonnen mit einem Gehalt von 34,5 % U3O8 und abgeleitete Mineralressourcen von 2,66 Mio. Pfund U3O8 auf der Grundlage von 54.300 Tonnen mit einem Gehalt von 2,2 % U3O8 (8. Juli 2022). Die Hurricane-Lagerstätte befindet sich zu 100 % im Besitz von IsoEnergy und ist nicht mit Lizenzgebühren belastet. IsoEnergy wird von einem Vorstands- und Managementteam geleitet, das auf eine lange Erfolgsgeschichte in den Bereichen Uranexploration, -erschließung und -betrieb zurückblicken kann. Tim Gabruch
CEO
+1 306-261-6284
info@isoenergy.ca
www.isoenergy.ca

Investor Relations
Kin-Kommunikation
+1 604 684 6730
iso@kincommunications.com

In Europe:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch 