Palladium - Erholung am Abwärtsziel?

Mit dem Bruch der Unterseite einer mehrmonatigen Seitwärtsrange verschärfte sich der Abwärtstrend bei Palladium ab Ende September ein weiteres Mal. Dabei wurde zunächst der Support bei 1.138 USD angelaufen. In den letzten Tagen versuchten die Käufer dieses Niveau zu verteidigen, mussten sich letztlich aber der Übermacht der Bären beugen. Damit setzte der Kurs auf das Zielgebiet um 1.075 USD zurück, von dem er im gestrigen Handel leicht nach oben abprallen konnte.Das Risiko eines Bruchs der 1.075-USD-Marke ist hoch, denn noch machen die Bullen keine spürbaren Anstalten, den Abwärtstrend abzubremsen. Sollte der Wert also auch unter 1.075 USD fallen, wäre ein Abverkauf bis 1.055 und 1.030 USD die Folge. An dieser Stelle könnte der nächste Bodenbildungsversuch starten und auch ein Einbruch bis 985 USD verhindert werden. Sollte es den Bullen dagegen direkt gelingen, die frühere Unterstützung bei 1.138 USD zurückzuerobern, könnte eine Erholungsrally bis 1.192 USD einsetzen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)