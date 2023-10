Goldpreis auf 3-Monats-Hoch

Die Goldpreise sind am Freitag auf ein Drei-Monats-Hoch gestiegen, da aufgrund der Besorgnis über den Krieg zwischen Israel und Hamas eine anhaltende Nachfrage nach sicheren Häfen bestand, während etwas uneinheitliche Signale zu den US-Zinssätzen eine Erholung des Dollars und der Renditen von Staatsanleihen aufhielten. Dies berichtet Investing.com Der Goldpreis wurde durch die über Nacht eingetretene Schwäche des Dollars und der Renditen von Staatsanleihen begünstigt, heißt es. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hatte erklärt, dass der jüngste Anstieg der Renditen zu einer Verschärfung der Finanzbedingungen führe, wodurch sich die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen der Fed verringern könnte.Obwohl Powell die Möglichkeit mindestens einer weiterer Zinserhöhung in diesem Jahr offen hielt, werteten die Märkte seine Äußerungen als Zeichen dafür, dass die Fed die Anhebung der Zinssätze beendet hat. Dies führte zu Gewinnmitnahmen beim Dollar, während die Renditen ebenfalls von ihren Mehrjahreshochs abkamen, obwohl der 10-jährige Zinssatz immer noch nahe der 5%-Marke lag.Da Powell weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen hat, könne sich eine Erholung des Goldpreises laut Ambar Warrick jedoch in Grenzen halten, insbesondere wenn weitere Wirtschaftsindikatoren auf eine robuste US-Wirtschaft und eine hartnäckige Inflation hindeuten.© Redaktion GoldSeiten.de