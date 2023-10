Der große Zyklus

Quelle: Ray Dalio

Ein Zeichen wahrer Brillanz ist die Fähigkeit, komplexe Ideen einfach erscheinen zu lassen. Ich glaube, das ist der Grund, warum sich so viele von uns gerne an ihre frühen Schullehrer erinnern. Sie halfen unserem jungen Verstand, Dinge zu lernen (z. B. die schriftliche Division), die damals neu und oft entweder aufregend (für einige von uns) oder ermüdend oder sogar beängstigend für andere waren. Wir bewundern unsere Lehrer, weil sie erfolgreich waren.In Ray Dalios Buch über die sich verändernde Weltordnung lernen Sie zwar nicht die schriftliche Division, aber Sie werden eine Menge lernen. Sein Verständnis der großen globalen Zyklen ist systematisch und basiert auf harten Daten, die auf reale Ereignisse angewandt werden - wie Sie es von einem erfolgreichen Händler erwarten würden. Man schlägt die Märkte nicht, indem man sich Dinge einbildet. Man schaut sich die Realität an und findet heraus, was sie bedeutet.Wie ich bereits letzte Woche anmerkte, ist Rays Buch sehr tiefgründig. Ich kann Ihnen nur eine kurze Zusammenfassung geben, die noch immer einige wichtige Punkte auslässt. Heute werde ich versuchen, sein Konzept des "großen Zyklus" zu erklären und wie er es durch einen Blick auf die Geschichte erkannt hat. Nächste Woche werden wir uns damit befassen, was es uns über die nahe Zukunft sagt.Ich spreche oft darüber, wie wertvoll Prognosen (wirtschaftliche oder andere) sind, unabhängig davon, ob sie sich als richtig erweisen oder nicht. Der Prozess der Erstellung einer Prognose und die Überlegungen, die dabei angestellt werden, haben einen Nutzen, der über die bloße Angabe der zu erwartenden Ergebnisse hinausgeht. (Die offensichtliche und große Ausnahme sind jene "Prognosen", die die Fakten interpretieren, um zu einer gewünschten Schlussfolgerung zu gelangen. Das ist keine Vorhersage! Deshalb bin ich allen Modellen gegenüber misstrauisch, bis ich mir die Annahmen ansehe, auf denen sie beruhen.) Auch Dalio hat dies erkannt, wie er zu Beginn des Buches sagt:"Die Neugier und die Bedenken, die ich zuvor beschrieben habe, haben mich zu dieser Studie veranlasst, aber die Durchführung der Studie hat mir ein viel besseres Verständnis für das große Ganze der Welt gegeben, als ich erwartet hatte, und ich möchte es mit Ihnen teilen. Es wurde mir viel klarer, wie Völker und Länder über lange Zeiträume hinweg Erfolg haben und scheitern, es offenbarte riesige Zyklen hinter diesen Auf- und Abschwüngen, von denen ich nie wusste, dass es sie gibt, und, was am wichtigsten ist, es half mir, die Situation, in der wir uns jetzt befinden, ins rechte Licht zu rücken."Das ist die eigentliche Definition des "Makro"-Denkens, und es führte Dalio zu dieser Erkenntnis:"Das größte Problem, das die meisten Menschen in den meisten Ländern im Laufe der Zeit bewegt hat, ist der Kampf um Reichtum und Macht, um deren Aneignung und Verteilung, aber auch um andere Dinge, vor allem um Ideologie und Religion. Diese Kämpfe fanden auf zeitlose und universelle Weise statt und hatten enorme Auswirkungen auf alle Aspekte des Lebens der Menschen, die sich in Zyklen entfalteten wie die Gezeiten, die kommen und gehen.Ich habe auch gesehen, dass zu allen Zeiten und in allen Ländern die Menschen, die den Reichtum besitzen, auch die Menschen sind, die die Mittel zur Produktion des Reichtums besitzen. Um ihren Reichtum zu erhalten oder zu vermehren, arbeiten sie mit den Menschen zusammen, die die politische Macht haben, die in einer symbiotischen Beziehung zu ihnen stehen, um die Regeln festzulegen und durchzusetzen. Ich habe gesehen, dass dies in allen Ländern und zu allen Zeiten in ähnlicher Weise geschieht.Die genaue Form hat sich zwar weiterentwickelt und wird sich auch weiterhin weiterentwickeln, aber die wichtigsten Dynamiken sind im Wesentlichen gleich geblieben. Die Klassen der Wohlhabenden und Mächtigen haben sich im Laufe der Zeit verändert (z. B. von Monarchen und Adligen, die Landbesitzer waren, als landwirtschaftliche Flächen die wichtigste Quelle des Reichtums waren, zu Kapitalisten und gewählten oder autokratischen politischen Amtsträgern, jetzt, da der Kapitalismus Kapitalvermögen produziert und Reichtum und politische Macht im Allgemeinen nicht in den Familien weitergegeben werden), aber sie kooperierten und konkurrierten immer noch auf die gleiche Weise...Im Laufe der Zeit führt diese Dynamik dazu, dass ein sehr kleiner Prozentsatz der Bevölkerung außergewöhnlich große Anteile des gesamten Reichtums und der Macht erlangt und kontrolliert, sich dann überfordert und dann schlechte Zeiten erlebt, die die am wenigsten Wohlhabenden und Mächtigen am härtesten treffen, was dann zu Konflikten führt, die Revolutionen und/oder Bürgerkriege hervorrufen. Wenn diese Konflikte beendet sind, wird eine neue Weltordnung geschaffen, und der Kreislauf beginnt von neuem."Das ist der große Zyklus zusammengefasst. Die Menschen kämpfen, um Wohlstand zu erlangen. Einige haben Erfolg und etablieren eine neue Ordnung. Schließlich misshandeln die Besitzer des Reichtums diese Ordnung. Es kommt zu Konflikten, die alte Ordnung fällt und eine neue entsteht. Wieder und wieder.Dalio ist nicht der erste, der diese Abfolge erkennt, aber er geht bei der Analyse der Faktoren, die sie bestimmen, tiefer als andere. Er sieht 18 quantifizierbare Maßnahmen. Ich werde sie nicht alle im Detail beschreiben, aber es sind Dinge wie Bildung, Handel, Wirtschaftsleistung und militärische Stärke.Es ist leicht, an jedem dieser Faktoren oder an der Art und Weise, wie er sie misst, herumzunörgeln, aber das ändert nichts am Gesamtbild. Und das Gesamtbild ist das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Durch die Kombination der Stärke oder des Fehlens dieser Faktoren kann Dalio eine quantitative Bewertung oder einen "Machtindex" für Großmächte und Reiche im Laufe der Zeit erstellen. Er zeigt dies grafisch in Charts wie diesem.