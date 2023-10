Alles nur Inszenierung?!, 131,6 Mrd. Dollar Verlust & was Sie nicht wissen sollen

Es gibt Lichtblicke. Über die geplante EU-Verordnung, umgangssprachlich als Chatkontrolle genannt, wird im EU-Parlament nicht abgestimmt, da sie keine Mehrheit hat.In den USA verdüstern sich die Wolken für die Banken. Abgesehen von JP Morgan, bauen die großen US-Banken massiv Stellen ab. Grund sind die auflaufenden Verluste im Hypothekengeschäft und bei den eigenen Anleihebeständen. Die Bank of America alleine für das 3. Quartal unrealisierte Verluste aus Wertpapieren von 131,6 Mrd. $ aus.Der Welt-Gesundheits-Gipfel fand vom 15. bis 17. Oktober in Berlin statt. Zu wichtig als daß die Massenmedien darüber nennenswert berichtet hätten.In Holland scheint eine V-Theorie wahr zu werden. Unternehmen über 100 Mitarbeiter müssen ab 2024 die Dienstreisen ihrer Mitarbeiter erfassen und einen CO2-Bericht erstellen.Im Nahen Osten eskaliert die Lage weiter. Ist da eine peinliche Inszenierung am Flughafen von Tel Aviv nötig? US-Truppen sind in Bereitschaft, Israel im Notfall zu unterstützen und wollen für die Ukraine bestimmte Munition liefern. Russland führt Patroillen mit Hyperschallrakten durch, der Iran entsendet Kämpfer und macht die Raketen bereit. Was kommt als nächstes?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)