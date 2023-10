Kitco-Umfrage: Analysten erwarten kurzfristigen Pullback; Kleinanleger bleiben bullisch

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten setzte der Goldpreis in der letzten Woche seinen Höhenflug fort. Vor dem Wochenende lag der Spotpreis knapp unter der 2000-Dollar-Marke, und das Allzeithoch scheint in nicht allzu ferner Zukunft in Reichweite zu sein. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 13 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren vier (31%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird, während sechs (46%) eher einen Preisrückgang erwarten. Drei (23%) waren neutral eingestellt.Außerdem gaben 105 Kleinanleger auf X ihre Meinung bekannt. Davon waren 72 Kleinanleger (69%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Weitere 20 (19%) erwarten einen niedrigeren Preis, während 13 (12%) neutral eingestellt waren.© Redaktion GoldSeiten.de