Gold - Kommt der Sprung ans Allzeithoch?

In den letzten Tagen hat der Goldpreis ausgehend von der mittelfristig entscheidenden Unterstützung bei 1.807 USD eine explosive Rally gestartet, die mit dem Anstieg über die früheren Unterstützungen bei 1.884 und 1.892 USD Kaufsignale generierte. Ohne spürbare Pausen stieg der Kurs des Edelmetalls in der Vorwoche auch über 1.959 USD und konterte damit auch die Korrekturphase seit dem Allzeithoch. Erst an der Hürde bei 1.998 USD konnten die Bullen wie erwartet etwas eingebremst werden.Die seit Freitag laufende kleine Gegenbewegung könnte jetzt bereits an der 1.959-USD-Marke wieder enden und der zweite Ausbruchsversuch über 1.998 USD starten. Diesmal könnte der Sprung über die Hürde gelingen und den Goldpreis bis 2.040 USD antreiben. Darüber wartet bereits das Allzeithoch bei 2.076 USD.Abgaben unter 1.959 USD würden die Korrekturphase kurz ausdehnen und könnten von den Bullen bei 1.940 USD aufgefangen werden. An dieser Unterstützung könnte der nächste Kaufimpuls in Richtung 2.040 USD folgen. Aktuell wäre erst ein Bruch der 1.920-USD-Marke bärisch zu werten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)