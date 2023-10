Iran importiert über 7 Tonnen Gold in 6 Monaten

Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet, importierte der Iran in der ersten Hälfte des laufenden iranischen Kalenderjahres (21. März bis 22. September 2023) insgesamt 7,45 Tonnen Gold in Form von Standard-Goldbarren im Wert von 475,590 Millionen Dollar.In diesem Zeitraum machte die Einfuhr von Goldbarren 1,6 Prozent der Gesamtimporte des Landes aus und stand damit an achter Stelle der wichtigsten in das Land eingeführten Produkte, wie die Zollbehörde der Islamischen Republik Iran (IRICA) mitteilte.© Redaktion GoldSeiten.de