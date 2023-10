Spannungen im Nahen Osten könnten eskalieren und sich zu einer "unabwendbaren Katastrophe" ausweiten  Larry Lepard

Michelle Makori sprach für Kitco News kürzlich mit Lawrence Lepard über die geopolitischen Konflikte und die Kursentwicklung von Gold.Der geschäftsführende Gesellschafter und Gründer von Equity Management Associates ist der Ansicht, dass es nicht überraschend wäre, wenn der Goldpreis im Zuge der Eskalation des Krieges zwischen Israel und Hamas täglich um mehr als 100 Dollar steigen würde. "Gold ist in einem sehr kurzen Zeitraum sehr stark gestiegen", erklärte Lepard am Donnerstag. "Und das ist eine Kombination aus dem Krieg und dem Erkennen des zugrundeliegenden Problems auf dem Anleihenmarkt. Wenn geopolitische Probleme auftauchen, neigt Gold dazu, sie zuerst zu riechen".Seit dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober hat der Goldpreis um über 160 Dollar zugelegt. Seitdem ist der Konflikt eskaliert, wobei der Goldpreis am Freitag die Marke von 2.000 $ je Unze überschritten hat und die Comex-Goldfutures für Dezember zuletzt bei 2.005,90 $ gehandelt wurden.Das Pentagon hatte letzte Woche erklärt, dass das Kriegsschiff der US-Marine drei Marschflugkörper und mehrere Drohnen abgefangen habe, die von der mit dem Iran verbündeten Houthi-Bewegung aus dem Jemen abgeschossen wurden. Außerdem rief der Iran zu einem Embargo gegen Israel auf, einschließlich eines Ölembargos gegen das Land. Der Iran hat außerdem gewarnt, dass er im Falle einer Bodenoperation Israels im Gazastreifen zur Vergeltung gegen die Hamas und zur Befreiung der Geiseln seine terroristischen Stellvertretergruppen an mehreren Fronten aktivieren wird.Laut Lepard besteht eine 20-prozentige Chance, dass dieser Konflikt zu einer "totalen Katastrophe" eskaliert – mit wirtschaftlichen Folgen, die "wahrscheinlich größer wären als 2008, und wahrscheinlich größer als 2020. Was könnte passieren, das größer wäre als diese beiden Dinge? Es wäre ein wirklich großer Krieg. Ich halte das nicht für unmöglich", betont er.Selbst im günstigsten Fall, in dem der Krieg zwischen Israel und Hamas nicht zu einem größeren regionalen Konflikt oder einer Situation vom Typ eines Dritten Weltkriegs eskaliert, dürfte Gold nach dem Durchbrechen der Marke von 2.100 $ die Marke von 2.500 $ je Unze erreichen, glaubt der Experte: "Gold wird die Marke von 2.100 $ durchbrechen, was ein sehr wichtiges Niveau ist. Und wenn es diese Marke durchbricht, werden die Leute einem neuen Allzeithoch nachjagen. Wir werden bei 2.500 $, vielleicht sogar bei 3.000 $ sein. Unter der Annahme des absolut besten Falles im Krieg sind wir monetär und wirtschaftlich immer noch am Ende."© Redaktion GoldSeiten.de