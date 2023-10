Kupferkakophonie

Lithium

Uran

Kupfer

Die große Nachricht des vergangenen Monats war die hervorragende Performance des Goldmarktes, der mit dem heutigen Höchststand von 2.009 US-Dollar seit dem Tiefststand vom 6. Oktober um 10,17% zugelegt hat und damit eine der stärksten Bewegungen des Jahres vollzogen hat. Das ist eine der stärksten Bewegungen des Jahres. Alle meine Freunde, die Goldfans sind, tanzen auf der Straße, ohne die verheerenden Auswirkungen der steigenden Hypothekenzinsen und die schrecklichen Ereignisse im Nahen Osten zu bemerken.Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie entsetzt ich war, als ich letztes Wochenende einen Pick-up-Truck voller junger Leute sah, die hupend durch Toronto fuhren und die Aktionen der Hamas bejubelten. Doch für diesen siebzigjährigen Schreiberling ist es das Getöse und der Lärm - die Kakophonie - rund um den Kupfermarkt, die mich am Kopf kratzen lassen.Heutzutage kann ich keine Zeitschrift in die Hand nehmen (oder eine Website anklicken), ohne mehrere Absätze über die "neue Energiewirtschaft" zu lesen, die in diesem Jahrzehnt Einzug halten wird und bei der ICEs durch EVs ersetzt werden. Ich habe mich voll und ganz auf die Vorstellung einer elektrisch betriebenen Welt eingelassen, in der die sauberste aller Energiequellen - die Kernenergie - die weltweite Stromproduktion um ein Vielfaches steigert und dabei buchstäblich keine Schäden hinterlässt. Ich akzeptiere die These, dass die Welt ihre elektrische Speicherkapazität ausbauen muss und dabei die Nachfrage und den Einsatz von Batterieelementen - Kobalt, Nickel und Lithium - erhöhen wird.Der Weltmarkt für Elemente wie Uran und Lithium hat den sich anbahnenden Tsunami der Nachfrage ebenfalls erkannt und die Preise für beide auf Mehrjahreshöchststände angehoben, da die Regierungen mit der Neueinstufung dieser Metalle als "kritische Metalle" ernsthaft begonnen haben.Das Narrativ rund um die "Elektrifizierungsbewegung" und die drei Hauptmetalle, die die "Elektrifizierungs-Trilogie" bilden, ist mit einer Fülle von "Geräuschen" gefüllt - verstreute Schnipsel unsinniger Meinungen und Theorien, die sowohl positiv als auch negativ sind und stets von den Kretins in der Öl- und Gasindustrie energisch widerlegt werden, die sich zurücklehnen und sich über die Legionen von "Greenies" und "Libtards" lustig machen, die tatsächlich glauben, dass es bis 2030 keine Tankstellen mehr gibt.Zwischen den Gen-Z-Leuten, die sich an die Autobahnen kleben, und der US-Regierung, die die strategische Erdölreserve leert, um Vlad dem Pfähler eine Lektion zu erteilen, ist das gesamte Narrativ rund um den Ausbau des Stromnetzes eine riesige Kakophonie unzusammenhängender Argumente. Wenn es jedoch ein Rätsel gibt, das mir Kopfzerbrechen bereitet, dann ist es der Kupfermarkt. Die Märkte haben ihr Urteil über die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Übergangs zur Elektrizität durch einen massiven Anstieg der Preise für Lithiumkarbonat gefällt, die sich von Mitte 2020 bis Ende 2022 verzwölffacht haben.Auch die Märkte scheinen sich von der Aussicht zu überzeugen, dass sich die Einstellung zur Kernenergie zum Besseren wandelt, denn die Uranpreise sind von unter 20 US-Dollar je Pfund auf über 73 US-Dollar je Pfund gestiegen. Zwischen Ende 2017 und Ende 2022 haben sich die Uranpreise auf über 73 US-Dollar je Pfund erhöht, aber nicht annähernd die Höchststände von 2009 mit fast 135 US-Dollar je Pfund erreicht.Ebenso scheinen sich die Märkte von der Aussicht zu überzeugen, dass sich die Einstellung zur Kernenergie zum Besseren wandelt, da die Uranpreise von unter 20 US-Dollar/Pfund auf über 73 US-Dollar/Pfund gestiegen sind. Zwischen Ende 2017 und Ende 2022, aber bei weitem nicht in der Nähe der Höchststände von 2009 mit fast 135 US-Dollar je Pfund.Ein Blick auf die Charts von zwei der drei kritischen Materialien, die für den Übergang zur Elektrifizierung erforderlich sind, lässt den Schluss zu, dass diese Märkte auf die Gewissheit einer beschleunigten Nachfrage und wahrscheinlicher Knappheit reagiert haben. Eine "Take-it-to-the-bank"-Einstellung, sagen Sie? Nicht so schnell, wenn man sich den Chart des einen Metalls ansieht, das alles möglich macht - Kupfer.Ich stelle mir eine kritische Frage: "Wie kann es sein, dass Investoren das Metall der neuen sauberen Energiequelle (Uran) und das Metall der Energiespeicherung (Lithium) auf Rekordhöhen treiben und das Metall, das für die Übertragung von Elektrizität benötigt wird (Kupfer), in einem Bärenmarkt zurücklassen?" Sie sagen, dass Kupfer auf die Aussicht auf ein geringeres Wachstum aufgrund höherer Zinssätze reagiert.