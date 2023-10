Chinas Goldproduktion und -verbrauch gestiegen

Wie China.Org.cn unter Berufung auf die China Gold Association berichtet, ist der Goldverbrauch in China in den ersten neun Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 7,32 Prozent auf 835,07 Tonnen angestiegen.Die Nachfrage nach Goldschmuck stieg den Angaben zufolge in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 5,72 Prozent auf 552,04 Tonnen. Der Verbrauch von Goldbarren und -münzen hat im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2022 um 15,98 Prozent auf 222,37 Tonnen zugelegt. Der Verbrauch von Gold für industrielle und andere Zwecke ging gegenüber dem Vorjahr indes um 5,53 Prozent auf 60,66 Tonnen zurück.Die Goldproduktion des Landes hat sich in der gleichen Zeitspanne um 0,47 Prozent auf 271,25 Tonnen erhöht..© Redaktion GoldSeiten.de