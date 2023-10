Canada Silver Cobalt beprobt 12 der zahlreichen neuen Pegmatite im Rahmen des laufenden Lithium-Explorationsprogramms

- Fortschritt der lithogeochemischen Kartierung des Gebiets durch 36 Proben, die zwei unterschiedliche Gebiete mit einer Länge von 1,5 km und 2 km nahe der Circle Lake Road im Claim-Block St-Denis abdecken.Coquitlam, 25. Oktober 2023 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) freut sich, ein wichtiges Update zu den laufenden lithogeochemischen Kartierungs- und Explorationsarbeiten auf den Claims St. Denis und Sangster bekannt zu geben, die sich in Ontario direkt südlich von James Bay in der Nähe der Grenze zu Quebec befinden, an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzen und über den Straßenweg von Cochrane (38 km) und Timmins (85 km) erreichbar sind.Das Gelände des Projekts St-Denis umfasst 26.373 Hektar (einschließlich 24.036 Hektar im Block St-Denis Main und 2.337 Hektar im Block Sangster) und ist eines der größten Konzessionsgebiete im aufstrebenden LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatitrevier Case Lake im Nordosten Ontarios. Das Konzessionsgebiet liegt strategisch über einem idealen geologischen Milieu für eine Pegmatitmineralisierung, wie eine Reihe von Pegmatitbeobachtungen in Ausbissen und Bohrkernen in den historischen Bewertungsunterlagen und staatlichen Kartierungen zeigen. Das Projekt wird durch die ganzjährige gute Erreichbarkeit, die Nähe zu Dienstleistungen und Zulieferern in den Bergbaugemeinden Timmins und Cochrane sowie durch die Lage im Streichen eines bekannten LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatitvorkommens (LCT-Pegmatitschwarm Case Lake) unterstützt.Auf den St. Denis-Claims hat Canada Silver Cobalt mehrere Pegmatite im Gebiet der Circle Lake Road entdeckt. Viele einzelne Ausbisse enthalten mehrere Pegmatite. In dieser Phase wurde nicht jeder Pegmatit einzeln beprobt, sondern aufgrund der wetterbedingten Zeitbeschränkungen und des späten Beginns der Feldsaison 2023 aufgrund von Waldbränden in diesem Gebiet wurden größere Probenabstände bevorzugt. Die Maximierung der Probenabstände ermöglicht es uns, eine repräsentative lithogeochemische Karte zu erstellen, die unsere Fähigkeit zur Ausrichtung weiterer Explorationsarbeiten auf ergiebigeren Boden verbessern wird.Das Unternehmen hat 36 Proben aus dem Gebiet Circle Lake Road der St. Denis-Claims entnommen, das für unsere Explorationsaktivitäten von zentralem Interesse ist. Von diesen 36 Proben sind 21 Schlitzproben und 12 Proben wurden aus identifizierten Pegmatitformationen entnommen. Ferner hat Canada Silver Cobalt diese Proben mittels tragbarer XRF-(Röntgenfluoreszenz)-Analysegeräte untersucht, um sie mit den Laborwerten abzugleichen und somit XRF als Instrument für die Vor-Ort-Vektorisierung zu evaluieren, was unser Engagement für den Einsatz fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der Explorationsgenauigkeit unterstreicht. An der Circle Lake Road wurden zwei Hauptprobengebiete anvisiert: Gebiet 1, Circle Lake South, wo 15 Proben in einem Gebiet von etwa 2 km mal 1 km gesammelt wurden, und Gebiet 2, Circle Lake North, wo 18 Proben in einem Gebiet von 1,5 km mal 200 m gesammelt wurden.Das Gebiet Circle Lake Road hat sich für das Unternehmen als äußerst vorteilhaft erwiesen, da es an zahlreichen Stellen hervorragende Ausbisse aufweist. Vor allem das Vorhandensein von Xenolithen, die im Granit identifiziert wurden, ist ein zusätzliches ermutigendes Zeichen, das auf die Nähe zur Granitkuppe hindeutet, einem geologischen Merkmal, das häufig mit wertvollen Mineralisierungen in Verbindung gebracht wird. Diese Entdeckung unterstreicht das Potenzial für bedeutende Minerallagerstätten in diesem Gebiet. Darüber hinaus ist die Identifizierung von Indikatormineralen wie Granat und Muskovit ein vielversprechendes Zeichen.Die jüngsten Entwicklungen im Konzessionsgebiet St. Denis (siehe Karte unten) bauen auf den jüngsten Erfolgen im Konzessionsgebiet Sangster West auf, einschließlich der Identifizierung und Beprobung von Ausläufern zahlreicher Pegmatite mit einer Breite von bis zu 20 Metern und einer Länge von 70 Metern sowie der Identifizierung von Indikatormetallen (siehe Pressemitteilung vom 17. Oktober 2023).Matthew Halliday, President und COO von Canada Silver Cobalt, brachte seine Begeisterung über diese Entwicklungen zum Ausdruck und erklärte: Unsere Fortschritte sind ermutigend. Wir wollen ein Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Proben und dem Abstand zwischen ihnen in diesem Gebiet erreichen, sowohl für den Granit als auch für die Pegmatite. Dadurch kann unsere lithogeochemische Karte Vektoren für die nächste Explorationsphase liefern. Es ist ermutigend, Pegmatitgänge in Ausbissen und einige der wichtigsten Hinweise darauf zu sehen, dass wir uns im richtigen Gebiet befinden.Canada Silver Cobalt ist weiterhin bestrebt, seine Explorationsarbeiten voranzutreiben und das gesamte Potenzial der Claims St. Denis und Sangster zu erschließen. Die Verpflichtung des Unternehmens für den Einsatz von Spitzentechnologien, wie etwa tragbare XRF-Analysegeräte, unterstreicht sein Engagement für eine effiziente und effektive Ressourcenbewertung.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72375/CCW_102523_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Schlitzprobe mit Pegmatit - Circle Lake Roadhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72375/CCW_102523_DEPRcom.002.pngAbbildung 2: Karte der Projekte Sangster und St. Denis im Verhältnis zu James Bay und Timminshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72375/CCW_102523_DEPRcom.003.pngAbbildung 3: Karte der Projekte Sangster und St. DenisDas Unternehmen setzt sich nach wie vor für eine verantwortungsvolle Ressourcenerschließung ein und wird auch weiterhin mit lokalen Gemeinden, indigenen Gruppen und Stakeholdern zusammenarbeiten, um eine transparente und kooperative Kommunikation während unserer Explorationsaktivitäten sicherzustellen.Wir laden die Investoren, Medien und Interessenvertreter ein, sich über die neuesten Entwicklungen des Unternehmens über seine Website https://www.canadasilvercobaltworks.com/ auf dem Laufenden zu halten.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter der Aufsicht von Herrn Matthew Halliday, P.Geo., (PGO), President und COO von Canada Silver Cobalt Works Inc., einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, zusammengestellt und von ihm genehmigt. Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor Kurzem ein nahezu 16.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es Explorationsarbeiten durchführen wird, (3) ein Lithiumkonzessionsgebiet, das Greenfield-Explorationsflächen über 230 Quadratkilometer entlang eines bedeutenden Kontakts zwischen vulkanosedimentären Gesteinen und archäischem Granit in der Nähe von Cochrane (Ontario) umfasst und an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzt.Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng., Chief Executive Officer416-625-2342Oder: Wayne Cheveldayoff, Corporate CommunicationsTel: 416-710-2410E: waynecheveldayoff@gmail.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Warnhinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Kommentare zu zukünftigen Ereignissen und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Abgesehen von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, die Verfügbarkeit von Geldmitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine detaillierte Beschreibung der Risikofaktoren von Canada Silver Cobalt ist im Jahresbericht des Unternehmens vom 19. Juli 2021 für das am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr enthalten, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!