Spanische Polizei beschlagnahmt gestohlene Artefakte im Wert von 101 Millionen Dollar

Spanien hat Goldartefakte im Wert von 60 Millionen Euro (101 Millionen Dollar) beschlagnahmt, die aus der Ukraine gestohlen worden waren, nachdem Diebe beim Versuch, sie in Madrid zu verkaufen, erwischt worden waren, berichtet ABC . Die 11 Stücke aus der skythischen Kultur, die zwischen 2009 und 2013 in einem Kiewer Museum ausgestellt waren, wurden 2016 aus der Ukraine geschmuggelt, so die spanische Polizei in einer Erklärung.Drei Spanier und zwei Ukrainer wurden im Rahmen von Ermittlungen verhaftet, die begannen, als eines der Stücke - ein goldener Gürtel mit Widderköpfen - im Jahr 2021 in Madrid verkauft wurde. Die Polizei entdeckte, dass die Verdächtigen weitere Stücke hatten, die sie zu verkaufen versuchten. Die Stücke waren mit gefälschten Dokumenten versehen, um den Anschein zu erwecken, sie gehörten der ukrainisch-orthodoxen Kirche. Das Eigentum an den Stücken wurde auf einen ukrainisch-orthodoxen Priester mit Sitz in Madrid übertragen. Die Stücke werden im Spanischen Archäologischen Nationalmuseum und im Institut für Kulturerbe Spaniens untersucht.Zu den geborgenen Gegenständen gehörten verschiedene Waffentypen, wie Äxte unterschiedlicher Größe, die aus der Zeit vom Neolithikum bis zum Mittelalter stammen. Eines der ältesten Stücke war eine geschliffene neolithische Axt aus der Zeit zwischen 5.000 und 3.000 Jahren vor Christus. er stellvertretende Generaldirektor des Klosters Kiew-Pechersk Lavra, Maksym Ostapenko, schätzte den Wert der repatriierten Gegenstände auf rund 20.000 Dollar. Er betonte jedoch, dass jedes Artefakt angesichts seines Alters einen bedeutenden kulturellen Schatz darstelle.© Redaktion GoldSeiten.de