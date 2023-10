Gold eilt Richtung 2.000 $

Der Goldpreis konnte sich am Donnerstag im asiatischen Handel festigen, da die Nachfrage nach traditionellen sicheren Häfen dazu beitrug, dass das gelbe Metall einen Wiederanstieg des Dollars und der Renditen weitgehend ignorierte. Dies berichtet Investing.com Die Befürchtung einer möglichen Eskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas bleibt nach wie vor bestehen, wodurch die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen weiter stark ist. Trotzdem bleibe das gelbe Metall aufgrund der anstehenden US-Wirtschaftsdaten weiterhin gefährdet, so Ambar Warrick. Die Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal, die im Laufe des heutigen Tages veröffentlicht werden, könnten eine deutliche Beschleunigung des Wachstums zeigen.Während die Anzeichen für eine starke US-Wirtschaft die Risikobereitschaft erhöhen dürften, gehe man davon aus, dass sie der US-Notenbank mehr Spielraum geben, um die Zinssätze länger hoch zu halten. Die Fed werde die Zinssätze auf ihrer Sitzung nächste Woche zwar voraussichtlich beibehalten, doch die Fed-Beamten haben die Tür für mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr offen gelassen und signalisiert, dass die Zinssätze angesichts der hartnäckigen Inflation und der starken Wirtschaft noch länger höher bleiben werden.Dieses Szenario könnte dem Goldpreis zusetzen, da höhere Zinssätze die Opportunitätskosten einer Anlage in Gold steigen lassen. Eine mögliche Deeskalation des Krieges zwischen Israel und der Hamas könnte zudem die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen beeinträchtigen.© Redaktion GoldSeiten.de