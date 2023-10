Metals Focus: KI-Boom könnte Nachfrage nach Edelmetallen ankurbeln

Wie Reuters unter Berufung auf Metals Focus berichtet, könnte der KI-Boom die industrielle Nachfrage nach Edelmetallen im nächsten Jahr stützen.Künstliche Intelligenz und der Chatbot ChatGTP waren in diesem Jahr in aller Mund. Dies habe zu einen Boom bei der Nachfrage nach Chips, die diese Technologie antreiben, geführt und die Aktien von Herstellern wie Nvidia in die Höhe getrieben. Metals Focus erklärte, man erwarte in diesem Zusammenhang "eine breite Unterstützung für eine Reihe von edelmetallhaltigen Komponenten."In einem Schreiben an die Kunden des Beratungsunternehmens heißt es: "Der erwartete Aufwärtstrend bei mehreren Anwendungen, die allmählich ausgereift sind, sollte die Erholung der industriellen Abnahme im nächsten Jahr unterstützen." Um mit der Entwicklung von KI-Algorithmen Schritt zu halten, werde das Lieferwachstum für KI-Server und -Switches in den nächsten Jahren zweistellig ansteigen und die Nachfrage nach Edelmetallen anregen.Als Beispiele werden Platinlegierungen, die in der Chipherstellung verwendet werden, Silber-Palladium-Mehrschichtkeramikkondensatoren (MLCCs) in Hochleistungskomponenten, Goldbonddraht in Chip- und Speichergehäusen, Goldbeschichtung in Leiterplatten und Palladiumbeschichtung auf Leadframes genannt.© Redaktion GoldSeiten.de