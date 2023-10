Crash-Watch bleibt weiterhin in Kraft

sehr hohe Nominalzinsen im Vergleich zur jüngeren Geschichte der ZIRP der Zentralbanken



eine sich abzeichnende wirtschaftliche Rezession in den USA, die die Unternehmensgewinne bedroht



Probleme im Bankensektor durch hohe Zinssätze und Verluste bei Gewerbeimmobilien



zunehmender Abfluss von Liquidität in Geldmarktfonds



erzwungener Abbau der übermäßigen Hebelwirkung auf dem Anleihemarkt



Ende des "Carry Trade" mit dem japanischen Yen, da die Bank of Japan durch höhere Zinsen in Bedrängnis gerät

Vor drei Wochen haben wir eine "Crash-Watch" für die globalen Aktienmärkte herausgegeben. Obwohl sich die Indices seitwärts bewegt haben und der Oktober fast vorbei ist, bleibt die Crash-Watch in Kraft, und Aktienanleger sollten sich weiterhin auf Volatilität und mögliche Crash-Warnungen einstellen.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Crash-Watch ausgegeben wird, wenn die Bedingungen für einen starken Rückgang der Aktienkurse günstig sind. Die Zutaten sind vorhanden, aber sie müssen noch zusammenkommen, um einen echten Crash auszulösen. Es ist ein bisschen wie das Bild oben. Und welche Zutaten sind derzeit vorhanden?Wir bleiben also auf Crash-Watch. Werfen wir also einen Blick auf den Chart des S&P 500. Zunächst sollten Sie jedoch bedenken, dass dieser Index nicht gleich gewichtet ist und alle 500 Aktien eine Allokation von 0,2% erhalten. Stattdessen ist er am oberen Ende stark gewichtet, was dazu führt, dass nur eine Handvoll Aktien einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf den gesamten Index haben kann.