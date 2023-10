Wichtige Niveaus für Gold im November

Der Goldpreis erreichte am vergangenen Freitag den Widerstand von 2.000 Dollar je Unze, konnte aber bisher den Großteil seiner Gewinne halten. Es schloss am Mittwoch bei 1.995 Dollar je Unze. Am kommenden Dienstag wird der Monatsschlusskurs erreicht. Der Monatskerzenchart von Gold ist unten zu sehen, mit der Widerstandslinie bei 2.000 Dollar. Gold hat in sieben der letzten acht Monate die Marke von 2.000 Dollar je Unze getestet. Nach vielen Tests des Widerstands benötigen wir einen überzeugenden Monatsschlusskurs, um einen Durchbruch zu erzielen. Denken Sie mindestens an 2.020 Dollar je Unze.Die 2.000-Dollar-Marke ist auch ein wichtiger Widerstand auf dem Wochenchart. Unten sehen Sie den Wochenchart mit Kerzen, die den gleitenden Durchschnitten der letzten 20 und 40 Monate entsprechen. Der Wochenwiderstand liegt bei 2.000 Dollar und 2.025 Dollar bis 2.030 Dollar. Das Wochenhoch im Jahr 2020 lag bei 2.028 Dollar; im vergangenen Frühjahr testete Gold in sechs von sieben Wochen die 2.025-Dollar-Marke.Was die potenziellen Unterstützungsniveaus betrifft, so dürfte Gold bei 1.960 Dollar oder 1.940 Dollar eine erste Unterstützung finden, sollte es kurzfristig weiter an Schwung verlieren. Gold hat seinen 150-tägigen gleitenden Durchschnitt häufig einige Monate vor größeren Ausbrüchen getestet. Eine Möglichkeit ist, dass Gold bis auf 2.030 Dollar bis 2.050 Dollar steigt, bevor es auf den 150-tägigen gleitenden Durchschnitt korrigiert, der derzeit bei 1.962 Dollar liegt und sich nach oben neigt.Die Stärke des Goldpreises in den letzten Tagen veranlasst mich zu der Annahme, dass er die Chance hat, die 2.030-bis-2.050-Dollar-Marke zu testen, bevor er einen Rücksetzer erlebt. Sollte dies der Fall sein, ist mit Unterstützung durch den 150-tägigen gleitenden Durchschnitt zu rechnen. Hält der Widerstand bei 2.000 Dollar im November jedoch stand, ist mit einem Test von 1.940 Dollar und vielleicht 1.920 Dollar zu rechnen. Dass sich der Goldpreis so schnell wieder auf 2.000 Dollar erholt hat, ist ein positives Zeichen für einen möglichen Ausbruch. Die Bergbauunternehmen, die Juniors und der Silbermarkt benötigen einen Goldpreis von mehr als 2.100 Dollar, bevor sie eine Outperformance erzielen können.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 26. Oktober 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.