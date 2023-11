Der große Zyklus - Teil 2

Quelle: Ray Dalio

Wenn Ihr System, was auch immer es sein mag, extrem gut funktioniert, sagen wir, dass es "auf allen 8 Zylindern feuert". Was bedeutet das? Ein Benzinmotor besteht aus Metallzylindern, in denen das Benzin verbrennt (daher "Verbrennungsmotor") und Riemen und Zahnräder in Bewegung setzt. Ein V-8-Motor hat acht Zylinder, die (Überraschung!) in Form eines "V" angeordnet sind. Der Motor erzeugt die maximale Leistung, wenn alle 8 Zylinder ihre maximale Kapazität erreichen. Dieses "Feuern auf allen 8 Zylindern" ist der ideale Zustand.Tritt dieser Zustand nun tatsächlich ein? In der Realität weisen die Zylinder und alle sie umgebenden Maschinen Unzulänglichkeiten auf. Es kann sein, dass einer oder mehrere nicht mehr funktionieren, so dass man nicht mehr die volle Leistung erhält. Etwas Ähnliches passiert mit ganzen Ländern und Volkswirtschaften. Theoretisch können sich alle wichtigen Komponenten in einem optimalen Zustand befinden - in diesem Fall ist dieses Land wahrscheinlich die dominierende Weltmacht (oder zumindest dominant in seinem lokalen Umfeld).Ray Dalios Theorie des großen Zyklus, die ich letzte Woche vorgestellt habe, misst diese Komponenten in einer Art von Aktienbewertungsmodell. Ein Wert von 1,0 bedeutet, dass das Land "auf allen Zylindern feuert". Das ist historisch gesehen ziemlich selten. Aber in Bezug auf geopolitische und wirtschaftliche Macht braucht man keine Perfektion. Was zählt, ist die relative Macht. Man muss nur besser sein als die anderen.Ray aktualisiert sein Modell jedes Jahr. Heute werde ich seine Ergebnisse für 2023 überprüfen und sehen, was sie uns über die Zukunft der Welt sagen können. Danach werden wir uns zwei seiner jüngsten Videos/Berichte ansehen. Zusammengenommen ist das Ergebnis sehr ernüchternd. Wie Sie sehen werden, verlieren Länder, die einst auf allen (oder zumindest den meisten) Zylindern feuerten, an Schwung. Andere wiederum verstärken ihre Motoren und gewinnen an Leistung. Irgendwann kreuzen sich die Linien. Könnte das bald geschehen?Bevor wir beginnen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass der Rest dieses Artikels schwer zu verstehen sein wird, wenn Sie "Der große Zyklus" verpasst haben. Wenn ja, lesen Sie ihn bitte sofort. Dann kommen Sie hierher zurück, um zu Ende zu lesen. Dalio sagt, dass große Mächte in dem, was er " der große Zyklus " nennt, aufsteigen und fallen. Er identifiziert 18 Faktoren, die den Zyklus bestimmen und die sich alle mit harten Daten quantifizieren lassen.Natürlich sind die Daten von vor Jahrhunderten rar, aber Ray und sein Team haben viel Arbeit geleistet, um die besten Quellen zu finden und sie so konsequent wie möglich zu nutzen. Heute ist die Zuverlässigkeit der Daten immer noch begrenzt, aber wir kennen die Grenzen in der Regel. Ray hat seine Methodik seit den in seinem Buch dargestellten Daten für 2020 weiter verfeinert. Im Folgenden zitiere ich aus einer Aktualisierung, die er im Januar 2023 veröffentlicht hat. Im Folgenden beschreibt Ray seine neuesten Ergebnisse."Der Gesamtwert für die Macht eines Landes ergibt sich aus der Gewichtung der Ergebnisse der 18 Indikatoren, die sich jeweils aus mehreren Statistiken zusammensetzen, die wir auf der Grundlage von Relevanz, Qualität und Konsistenz über Länder und Zeit hinweg aggregieren. Da sowohl die Größe eines Landes als auch die Stärke der Macht eine Rolle spielen, zeige ich die Gesamtmacht und die Pro-Kopf-Macht eines jeden Landes. Nähere Informationen darüber, wie ich über die verschiedenen Arten von Messgrößen (pro Kopf und absolut) nachgedacht habe, finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Berichts im Anschluss an die computergenerierten Länderübersichten.Um es klar zu sagen: Diese Indices sind zwar nicht perfekt, weil die Daten im Zeitverlauf nicht perfekt sind und nicht alles in den Daten erfasst werden kann, aber sie eignen sich hervorragend, um ein Gesamtbild zu zeichnen. Darüber hinaus sei darauf hingewiesen, dass wir die Analyse seit der Veröffentlichung des Buches aktualisiert und verbessert haben, weshalb einige Zahlen in diesem Bericht geringfügig von denen in der Veröffentlichung abweichen können. Dieses System wird ständig weiterentwickelt, so dass Sie davon ausgehen können, dass es sich weiterentwickelt und immer besser wird."Wie bereits letzte Woche erwähnt, finde ich es faszinierend zu sehen, wie ein Händler Länder mit denselben quantitativen Techniken vergleicht, die auch für den Vergleich von Investitionen verwendet werden. Es scheint, als ob es sich um verschiedene Universen handelt, aber das ist nicht der Fall. Werfen wir einen Blick auf die Daten.Ray Dalios 2023-Buch-Update ist vollgestopft mit Tabellen wie der folgenden. Ich weiß, dass sie vielleicht zu klein zum Lesen ist.Lassen Sie mich kurz erläutern, was Sie hier sehen. Die linke Spalte listet die Determinanten des großen Zyklus auf, die in die Berechnung der "Landesmacht" zwischen 0 und 1 einfließen. Ein Wert von 1 würde bedeuten, dass alle Mächte "aus allen Rohren feuern". Dann zeigt er sowohl Gesamt- als auch Einzelwerte für 6 Mächte an: USA, China, die Eurozone, Deutschland, Japan und Korea. Dies sind die "Top 6" Mächte im Januar 2023, nach Dalios Kriterien. (Er bewertet auch andere, hier nicht aufgeführte Mächte).