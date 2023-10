Defla XXL  Keine Äußerung

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.US-Inflationsdaten bei 0,3%, unverändert. US-Durable Good Orders gestiegen um 4,7%, US- Arbeitslosigkeit steigt nicht. Prognosen für das US- BIP-Wachstum im 3. Quartal bei 4,9%.Google mit schwachem Cloud-Wachstum.Wo das Geld für dieses "Wunder" herkommt? Immerhin liegt der USD-Zinssatz um die 5% plus Marge?Wir haben es erklärt, die Mehrheit der aktuellen Kredite sind noch die alten, sehr zinsgünstigen, beim zeitlichen Auslaufen kommt dann der Schock. Inzwischen brennt geopolitisch nun die zweite Lunte, schon wieder eine Gefahr für die Energieversorgung.Seitens der Zentralbanken weiterhin kein Wort darüber, ob sie nun die Sockelpreisverschiebungen wegen De Globalisierung künftighin nicht mehr mit dem monetären Phänomen der Inflation zu verschmischen gedenken.Also warten.Gold starkBitCoin in unserer ersten ZielzoneAktien tiefer, auch weil AI jetzt eben langsam Ergebnisse liefern mußUnsicherheit dominiert also derzeit und mit dieser die 2 Assets, die dagegen helfen.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.com[i]Hinweis Redaktion: Christian Vartyan ist Referent (am Freitag, den 10.11.) auf unseren neuen Veranstaltung " Forum ONE ", die die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" nach 18 Jahren ablöst. Das Event findet am 9. und 10. November 2023 in München statt.Das hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.[/i]