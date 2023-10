Technische Marktanalyse vom 29.10.2023: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Im Mai dieses Jahres hat Gold ein Rekordhoch erzielt. Seit dieser Zeit hat sich eine Abwärtsbewegung etabliert welche eine vorläufige Unterstützung im Bereich von knapp über 1.800 USD gefunden hat. Im Bereich dieser Unterstützung haben sich einige Doji’s gebildet, die Unsicherheit angezeigt haben. Seitdem ist das Edelmetall auf dem Weg nach oben. Vor einigen Tagen wollte die 2.000er-Marke noch nicht fallen, was aber zum Wochenschluss nun erfolgt ist. Die Indikatoren ziehen noch nach oben, haben aber bislang keine Verkaufssignale generiert. Angeheizt von den Krisen dürfte Gold auch in der kommenden Woche weiter zulegen können.Man sehe es mir nach, wenn ich das Öl ein kleines bisschen aus dem Blickwinkel des tankenden Autofahrers beurteile. So konnte ich diese Woche an der Tankstelle einen recht günstigen Preis erzielen und mich darüber freuen, dass der jüngste Rückschlag direkt von den Öl-Konzernen an der Zapfsäule umgesetzt wurde. Im Bereich der alten Widerstandszone hat sich der Preis allerdings kurzfristig gefangen. Die neutralen Indikatoren zeigen nicht an, ob diese Entwicklung bis zur nächsten Tankfüllung reichen wird. Eine Stabilisierung oberhalb der neuen Unterstützungszone sollte in der kommenden Woche erwartet werden.Unterhalb einer alten Unterstützungszone hat sich die Gemeinschaftswährung jetzt gefangen und bildet einen Boden. Zuletzt sind sehr kleine Kerzenkörper generiert worden. Die Abwärtsbewegung ist damit zunächst zum Halten gekommen. Die im neutralen Bereich befindlichen Indikatoren helfen derzeit bei der Beurteilung der weiteren Entwicklung nicht weiter. Somit muss auch in der kommenden Woche darauf geachtet werden, wie die Marktteilnehmer mit dem Widerstand umgehen.© Christoph GeyerCFTeHinweis Redaktion: Christoph Geyer ist mit einem Artikel im diesjährigen Edelmetall- & Rohstoffmagazin 2023/24 vertreten, dass anlässich des exklusiven Eventformats " Forum ONE ", das die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" nach 18 Jahren ablöst, erscheint. Das Event findet am 9. und 10. November 2023 in München statt.Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.