Gold - Herbstrally, zweiter Teil

Der Goldpreis macht weiterhin keine Anstalten, den scharfen Aufwärtsimpuls der letzten Tage zu korrigieren. Vielmehr tendiert der Kurs nach dem Ausbruch über die Kurshürden bei 1.959 und 1.985 USD weiterhin auf einem sehr hohen Niveau im Bereich der 2.000-USD-Marke seitwärts. Die kurz- bis mittelfristigen Kaufsignale, die diese starke Rally ausgelöst hatte, dürften in Kürze ihre Wirkung entfachen.Eigentlich könnte die Rally direkt fortgesetzt werden und den Goldpreis bis an das Kursziel bei 2.040 USD antreiben. An dieser Stelle wäre eine deutlichere Korrektur zu erwarten, die durchaus auch bis 1.959 USD zurückführen könnte. Bricht Gold anschließend auch über 2.040 USD aus, sind das Allzeithoch bei 2.076 USD und das Kursziel bei 2.125 USD die nächsten großen Punkte auf der Agenda der Bullen.Kommt es dagegen jetzt zu einer Korrektur, dürfte bei 1.975 USD der erste Konter der Käuferseite folgen. Abgaben unter die Marke würden dagegen zu einem Rückfall auf 1.959 USD führen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)