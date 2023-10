Goldminenaktien (HUI)  Ich glaub, es geht schon wieder los

Dank des zuletzt markant gestiegenen Goldpreises, der erstmals seit Mai wieder über der psychologisch wichtigen Marke, konnten auch Goldminenaktien erneut deutlich zulegen. Ausgehen vom Jahrestief ist der NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) in weniger als drei Handelswochen um fast 19 Prozent auf 234 Punkte gestiegen. Die Jahreshochs aus dem Mai sind damit noch ein ganzes Stück weit entfernt. Doch rein charttechnisch gibt es für diesen Sektor jetzt fast kein Halten mehr!In der letzten Analyse vom 3. Oktober "Goldminenaktien (HUI) – Wiederholt sich der Herbst 2022?" wurde ein äußerst positives Setup des HUI-Index skizziert und beschrieben. Nicht weniger als eine Herbst-Rally sollte sich entwickeln, die es mit der dynamischen Entwicklung des Herbst 2022 aufnehmen kann. Zitat: "Achten Sie ab jetzt also engmaschig auf die Kursbewegungen des HUI. Besonders ab Erreichen der Marken 200, ca. 192 und ca. 180 könnte es richtig spannend werden."Die Kurse fielen nicht mehr großartig und auch die erwähnte grüne mittelfristige Unterstützungslinie wurde leicht verfehlt. Bereits am 3. Oktober fand der HUI sein Jahrestief und stieg ausgehend von 197 Punkten zeitweise fast senkrecht. Jetzt notieren die Kurse mit 226 Punkten wieder auf dem Niveau des Spätsommers.Aus der Sicht der Charttechnik ist die Sache jetzt relativ klar. Goldminenaktien haben wieder Aufwärtspotenzial. Auf ca. 250 Punkte kann der Index jetzt wieder steigen. Dort wartet dann die nächste charttechnische Hürde in Form des Abwärtstrends. Wird dieser überwunden, könnten wir im Laufe des nächsten Jahres Kurse von über 300 Punkten sehen. Scheitert der HUI allerdings, so droht dem gesamten Markt eine nochmalige "Ehrenrunde".© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.