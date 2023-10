Wenn die Fed die Zinsen senkt, wird es sehr gefährlichen  Peter St Onge

Michelle Makori sprach während des Pacific Bitcoin Festival für Kitco News mit Peter St Onge über die aktuelle Finanz- und Geldpolitik.Der Wirtschaftswissenschaftler der Heritage Foundation und Fellow am Mises Institute, warnt, dass ein wirtschaftlicher Sturm losbrechen würde, wenn die US-Notenbank mit Zinssenkungen beginnen würde. Die jüngsten Marktprognosen sehen laut dem CME FedWatch Tool eine 99%ige Chance für eine Pause in der nächsten Woche, wobei die Erwartungen für eine Zinssenkung ab März zunehmen. "Der einzige Grund, warum die Fed mit Zinssenkungen beginnen würde, ist, dass sie erkennt, dass sie es vermasselt hat", so St Onge."Wir befinden uns in einem sehr gefährlichen Stadium", so der Experte. "Wenn die Fed die Zinsen anhebt, wird die Privatwirtschaft abgewürgt. Wenn sie die Zinssätze konstant hält, werden wir weiterhin unter den Folgen der seit 50 Jahren nicht mehr erreichten Zinserhöhungen leiden. Wenn sie anfangen, die Zinsen zu senken, ist das eine Botschaft an uns, dass die Fed jetzt mehr Angst vor einer Rezession als vor Inflation hat".Der Wirtschaftswissenschaftler meint, dass die Zentralbanken seit der COVID-19-Pandemie weltweit zu internen Gelddruckern für die jeweiligen Regierungen geworden seien und ihre Unabhängigkeit verloren haben: "Sie sollten eigentlich eine unpolitische, unabhängige Organisation sein. Ironischerweise haben wir jetzt das genaue Gegenteil."St. Onge stellt fest, dass die Fed die Märkte in die Enge getrieben hat: "Egal, was die Fed jetzt tut, es wird für uns beunruhigend sein. Wenn wir an einen Punkt kommen, an dem die Inflation immer noch anhält und die Fed dennoch mit Zinssenkungen beginnt, dann kommt das Todeskreuz ins Spiel. Das ist der Punkt, an dem man sich wirklich Sorgen machen muss, weil die Inflation noch nicht vorbei ist, aber die Fed aufgegeben hat. Das zeigt, dass die Fed Angst vor etwas Größerem hat. Sie haben Angst vor einer schweren Rezession, so etwas wie die Krise von 2008".© Redaktion GoldSeiten.de