Hochschild Mining mit zunehmender Spannung

Quelle Chart: stock3

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc konnte, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 31. August, keinen weiteren Anstieg vollziehen. Vielmehr entscheid sich die Aktie für das Alternativszenario und tauchte nochmals in Richtung 0,88 EUR ab. Weiterer Verkaufsdruck blieb allerdings aus und somit übernahmen die Bullen wieder das Ruder, obgleich der Widerstand bei 1,06 EUR das Zünglein an der Waage bleibt. Ein Anstieg darüber verschafft unmittelbar weiteres Potenzial bis 1,15 EUR sowie mittelfristige in Richtung von 1,33 EUR.Unterhalb von 1,06 EUR bleibt ein volatiles Seitwärtsgeschiebe zu präferieren. Wirklicher Verkaufsdruck würde ohnehin erst unterhalb der Unterstützung von 0,88 EUR generiert werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.