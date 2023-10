Deshalb "ruiniert das Fiat-System alles" und "muss zerstört werden"  Jimmy Song

Michelle Makori sprach während des Pacific Bitcoin Festival für Kitco News mit Jimmy Song über die Finanz- und Währungsmärkte.Das Fiat-System ist nicht nur für schlechte Finanzpraktiken und Schuldenberge verantwortlich, sondern auch für verzerrte Anreize auf persönlicher und beruflicher Ebene, erklärt der Bitcoin-Entwickler, Autor, Pädagoge und Entrepreneur im Interview. In seinem neuen Buch "Fiat Ruins Everything: How Our Financial System Is Rigged and How Bitcoin Fixes It" (Fiat ruiniert alles: Wie unser Finanzsystem manipuliert ist und wie Bitcoin es repariert) taucht Song in das Fiat-System und seine Fallstricke ein.Song argumentiert, dass die Entwertung unseres Geldes die Wurzel vieler unserer Probleme ist und dass das System der Zentralbanken uns in gewisser Weise "versklavt" hat. Er schreibt: "Wie ein Zombie-Meister haben die Zentralbanken jede Organisation in ihren Sklaven verwandelt, und ein Großteil der Zivilisation führt jetzt ein zombieähnliches Leben. Das ist die Entwertung, die Sie Ihr ganzes Leben lang gespürt haben, der Grund, warum alles langsam zu verfallen scheint."Er meint, dass Fiat-Geld alles ruiniert hat, von der Wirtschaft über die Politik bis hin zu Beziehungen, Familie und Kunst. "Fiat-Geld und das System der Zentralbanken können neues Geld in Umlauf bringen", so Song. "Und wenn es jemanden gibt, der das tun kann, ändern sich die Anreize überall. In unserem persönlichen Leben haben wir keine Sparmöglichkeiten mehr, und das verändert unser Verhalten".Song spricht über die Tatsache, dass Regierungen Geld drucken, um ihre Macht auszuweiten: "Regierungen können Geld drucken, um Stimmen zu kaufen und so ihre Macht zu verlängern. Das führt zu einer Menge verzerrter Anreize. Und auf globaler Ebene haben die USA die Möglichkeit, die Weltreservewährung zu drucken. Und das bedeutet, dass sie die Außenpolitik dominieren."© Redaktion GoldSeiten.de