Goldbestand der indischen Zentralbank erreicht 800 Tonnen

Wie FinancialExpress.com berichtet, haben die Goldbestände der indischen Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) die Marke von 800 Tonnen erreicht.Die RBI kauft den Angaben zufolge seit dem Kalenderjahr 2018 Gold. Zuvor hatte sie im Jahr 2009 während der globalen Finanzkrise 200 Tonnen gekauft. Seit 2018 hat sie fast 242 Tonnen Gold hinzugekauft. In diesem Jahr hat die RBI ihre Reserven bis August um 12,2 Tonnen Gold aufgestockt.Somasundaram PR, Regional CEO, Indien, beim World Gold Council, wird wie folgt zitiert: "Wir können uns nicht zu einzelnen Maßnahmen einer Zentralbank äußern, aber wenn man sich den Trend der letzten Jahre ansieht, ist davon auszugehen, dass die Zentralbankkäufe weiterhin stark bleiben werden. Es liegt auf der Hand, dass die Performance von Gold in den letzten Jahren als Teil eines jeden Portfolios sowie als Diversifikator und sicherer Hafen zur Verbesserung der Liquidität, der Sicherheit und der risikobereinigten Rendite nicht ignoriert werden kann."Nach den vom WGC zusammengestellten Daten lag der Anteil von Gold an den indischen Devisenreserven Ende August bei 8,3% und einem Wert von 45 Mrd. USD.