Warum Gold & Silber bald richtig durchstarten könnten...

Im gestrigen Artikel "Der Zustand der Welt" haben wir uns mit der komplexen geopolitischen Lage der Welt befasst, die sich auf einen dritten Weltkrieg zubewegt. Dies war notwendig, da wir diese Trends berücksichtigen müssen, wenn wir versuchen, die Aussichten für die Preise von Edelmetallen und anderen Rohstoffen, insbesondere Öl und Gas, zu bestimmen.Was den Nahen Osten betrifft, so ist die arabische (muslimische) Welt außer sich vor Wut über das, was Israel den Palästinensern antut, und nicht nur die arabische Welt. Israels brutale und unerbittliche Bombardierung des Gazastreifens sieht immer mehr danach aus, als wolle es damit andere regionale Mächte wie den Iran zu drastischen Maßnahmen provozieren, was den USA einen Vorwand für einen Angriff auf den Iran liefern würde, der wahrscheinlich mit umfangreichen Bombardierungen und möglicherweise sogar mit Atomwaffen verbunden wäre – etwas, das sie seit Jahrzehnten anstreben.Im Folgenden werden wir uns eine Reihe äußerst interessanter Gold- und Silbercharts ansehen. Wenn wir damit fertig sind, werden Sie sicher verstehen, warum diese Metalle sehr viel höher steigen werden, und zwar wahrscheinlich in naher Zukunft.Beginnen wir mit einem kurzen Blick auf den 10-Jahres-Goldchart, um uns die Bedeutung der klaren, starken Widerstandslinie vor Augen zu führen, die den Preis seit Mitte 2020 unterhalb von etwa 2.100 $ begrenzt hat. Auch ohne zu wissen, was im Nahen Osten und bald auch in Taiwan vor sich geht, können wir mit Zuversicht sagen, dass ein klarer Durchbruch über die 2.100 $-Marke wahrscheinlich zu einem größeren Anstieg führen wird.Es ist aber auch leicht nachzuvollziehen, dass angesichts der jüngsten Entwicklungen, einschließlich des drohenden vollständigen Zusammenbruchs des Schuldenmarktes, ein Durchbruch über diesen Widerstand zu einem Anstieg von erstaunlichem Ausmaß führen könnte.Ein Blick auf den langfristigen Goldchart, der bis ins Jahr 1980 zurückreicht, zeigt, dass der Goldpreis zwar über die Höchststände von 2011, die das Ende des Bullenmarktes der 2000er Jahre markierten, gestiegen ist, aber nur geringfügig.Und wenn wir die Inflation in den dazwischen liegenden Jahren berücksichtigen, erkennen wir, dass der Goldpreis real noch nicht über seinen Höchststand von 2011 gestiegen ist und wahrscheinlich noch etwas darunter liegt. Ein weiterer interessanter Punkt in dieser Chart ist, dass der große Bullenmarkt der 2000er Jahre die Form eines geordneten, steilen Aufwärtstrends hatte, auch wenn es gegen Ende zu einer Art parabolischem Ausbruch kam.Nun werden wir uns einige sehr interessante Ratio-Charts sowohl für Gold als auch für Silber ansehen, die einige sehr aufschlussreiche Erkenntnisse liefern.