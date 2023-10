Platin liefert eindrucksvolles Comeback!

Quelle Chart: stock3

Jetzt wird es spannend. Denn nach der signifikanten Preisschwäche zu Monatsbeginn, schienen die Dämme in Richtung 827 USD geöffnet. Es gestaltete sich sogar ein scheinbarer Pullback, welcher jedoch seither in eine Aufwärtsbewegung mündete. Mit der gestrigen Performance konnte schließlich der seit dem Frühjahr etablierte Abwärtstrend gebrochen werden und nunmehr notiert das Industrie- und Edelmetall Platin direkt am Trigger-Level von 943 USD.Ein Anstieg darüber erlaubt zeitnah weitere Zugewinne bis 967 bzw. 987 USD, bevor darüber wieder das vierstellige Preislevel interessant werden dürfte.Klar kritisch wäre jetzt eine ebenso schnelle Umkehr gen Süden. Gerade wenn die heutige und gestrige Euphorie wieder im Keim erstickt werden würde, müsste man unterhalb von 902 USD mit einer wieder schwächeren Preisentwicklung kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.