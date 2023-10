Consolidated Uranium kündigt Einreichung und Versand des Management-Informationsrundschreibens in Verbindung mit der außerordentlichen Aktionärsversammlung zur Genehmigung des Zusammenschlusses mit IsoEnergy an

- Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Stimmen Sie haben- Der Verwaltungsrat von CUR empfiehlt den Aktionären, wie folgt abzustimmen- FÜR die Einigungsentschließung- Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe ihrer Aktien benötigen, sollten sich mit dem Bevollmächtigten von Consolidated Uranium und dem Berater für Aktionärskommunikation Laurel Hill Advisory Group telefonisch unter 1-877-452-7184 oder per E-Mail unter assistance@laurelhill.com in Verbindung setzenToronto, 31. Oktober 2023 - Consolidated Uranium Inc. ("CUR" oder "Consolidated Uranium") (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) freut sich, bekannt zu geben, dass die Ankündigung der außerordentlichen Aktionärsversammlung (die "Versammlung") und das Management-Informationsrundschreiben (das "Rundschreiben") jetzt auf der Website von CUR unter https://consolidateduranium.com/investors/special-meeting/ sowie unter dem Profil von CUR auf SEDAR+ (http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind. CUR hat am Dienstag, dem 31. Oktober 2023, mit dem Versand des Rundschreibens und der zugehörigen Materialien für die Versammlung an die Aktionäre von CUR ("CUR-Aktionäre") begonnen.Am 27. September 2023 schlossen IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy") und Consolidated Uranium eine endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss von IsoEnergy und Consolidated Uranium im Verhältnis 1:1 (die "Vereinbarungsvereinbarung") geschlossen, Gemäß dieser Vereinbarung wird IsoEnergy alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Consolidated Uranium, die sich nicht bereits im Besitz von IsoEnergy oder seinen verbundenen Unternehmen befinden (die "CUR-Aktien"), durch einen gerichtlich genehmigten Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) erwerben (das "Arrangement" oder die "Fusion").Auf der Versammlung werden die CUR-Aktionäre gebeten, einen Beschluss (der "Arrangement-Beschluss") über das Arrangement zu fassen, bei dem alle ausgegebenen und in Umlauf befindlichen CUR-Aktien von IsoEnergy im Tausch gegen 0,500 Stammaktien von IsoEnergy (jede ganze Aktie, eine "IsoEnergy-Aktie") für jede gehaltene CUR-Aktie erworben werden (das "Umtauschverhältnis"). Das Umtauschverhältnis wurde unter Berücksichtigung der gewichteten Durchschnittspreise für die IsoEnergy-Aktien und die CUR-Aktien für den Zeitraum bis zum 26. September 2023 ermittelt. Nach Abschluss des Zusammenschlusses und unter Berücksichtigung der zuvor angekündigten gleichzeitigen Finanzierung von Iso Energy, die eine Umwandlung von 8.134.500 IsoEnergy-Zeichnungsscheinen in IsoEnergy-Anteile im Verhältnis 1:1 voraussetzt, was ungefähr 4.75% des kombinierten Unternehmens (das "Kombinierte Unternehmen"), werden die bestehenden Aktionäre von IsoEnergy und Consolidated Uranium ungefähr 65,05% bzw. 30,20% des Kombinierten Unternehmens besitzen, basierend auf der Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden CUR-Aktien und IsoEnergy-Aktien zum 20. Oktober 2023.CUR wird die Versammlung am 28. November 2023 um 10:00 Uhr (Ortszeit Toronto) in den Büros von Cassels Brock & Blackwell LLP, Suite 3200, Bay Adelaide Centre - North Tower, 40 Temperance Street, Toronto, Ontario, abhalten. Die Versammlung wird auch online unter meetnow.global/MJFSQPW abgehalten, wobei die Möglichkeit zur elektronischen Teilnahme besteht, wie im Rundschreiben näher erläutert.Der Verwaltungsrat von CUR empfiehlt den CUR-Aktionären, für den Arrangement-Beschluss zu stimmenCUR-Aktionären wird empfohlen, das Rundschreiben zu lesen und ihre CUR-Aktien so bald wie möglich zu wählen. Die Frist für die Stimmabgabe für Ihre CUR-Anteile endet am Freitag, dem 24. November 2023, um 10:00 Uhr (Ortszeit Toronto).Es folgt eine Zusammenfassung der Hauptgründe für die einstimmige Empfehlung des Vorstands von Consolidated Uranium (der "CUR-Vorstand") und des Sonderausschusses des CUR-Vorstands (der "Sonderausschuss"), dass die CUR-Aktionäre FÜR den Beschluss zum Arrangement stimmen sollen.- Gebaut für den aktuellen Uranmarkt. Das fusionierte Unternehmen wird über eine beeindruckende Reihe von Projekten mit beträchtlichen aktuellen und historischen Ressourcen in erstklassigen Uranabbaugebieten verfügen, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben.- Fokussierte Produktionsstrategie. Mit dem Ziel des Aufbaus eines weltweit bedeutenden Uranproduzenten, der in mehreren Ländern tätig ist, wird sich das kombinierte Unternehmen auf die Wiederaufnahme, Entwicklung und Erkundung seiner Projekte konzentrieren und gleichzeitig versuchen, das Portfolio durch Fusionen und Übernahmen weiter auszubauen.- Komplementäre Projektbasis. Durch den Zusammenschluss entsteht ein global diversifiziertes Uranunternehmen mit kurzfristigen Produktions-, Erschließungs- und Explorationsprojekten in erstklassigen Rechtsordnungen, das sich auf die weltweit höchstgradig angezeigte Uranressource im kanadischen Athabasca-Becken und vollständig genehmigte konventionelle Uranminen in den USA stützt, die für die Produktion vorbereitet werden.- Globales Explorationspotenzial. Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss den Anlegern ein beträchtliches Explorationspotenzial in einer diversifizierten Pipeline von Grundstücken in Kanada, den USA, Australien und Argentinien bietet, was der Wachstumsstrategie von Consolidated Uranium entspricht, die auf eine Diversifizierung über die besten Projekte in den besten Gerichtsbarkeiten abzielt.- Hervorragende Führung. Das Board und das Managementteam des fusionierten Unternehmens, in dem Consolidated Uranium in erheblichem Umfang vertreten sein wird, werden über jahrzehntelange Erfahrung und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in allen Bereichen der Uranexploration, der Erschließung und des Betriebs sowie über branchenführende Kapitalmarktexpertise, einschließlich Fusionen und Übernahmen sowie Finanzen, verfügen.- Verbessertes Kapitalmarktprofil mit starker Aktionärsbasis. Mit einer impliziten pro forma voll verwässerten in-the-money Marktkapitalisierung von $ 903,5 Millionen (basierend auf dem letzten Schlusskurs von IsoEnergy vor der Ankündigung des Zusammenschlusses) wird das kombinierte Unternehmen voraussichtlich zu den 10 größten börsennotierten Uranunternehmen der Welt gehören, was einen besseren Zugang zu Kapital und Handelsliquidität, eine gestärkte Position für zukünftige Fusionen und Übernahmen, eine erweiterte Forschungsabdeckung und eine erhöhte Attraktivität für Investoren und Versorgungsunternehmen ermöglicht. Darüber hinaus wird das kombinierte Unternehmen von Unternehmen und institutionellen Investoren unterstützt, darunter NexGen Energy Ltd, Energy Fuels Inc, Mega Uranium Ltd und Sachem Cove, ein führender Investor im Uransektor.- Wachsende Uranmarktpräsenz. Es wird erwartet, dass die Größe und das Fachwissen des fusionierten Unternehmens die Möglichkeit schaffen, die kommerzielle Beteiligung am Kernbrennstoffmarkt zu erhöhen.- Strategische und betriebliche Synergien. Das Arrangement bietet die Möglichkeit, erhebliche strategische und operative Synergien durch die Rationalisierung und Optimierung der Unternehmenskosten, einschließlich der Personalkosten, sowie durch die Reduzierung doppelter Kosten bei öffentlichen Unternehmen und die Nutzung bestehender Vermögenswerte und Infrastrukturen zu erzielen. Die CUR-Aktionäre werden von diesen Synergien profitieren, da sie weiterhin an dem kombinierten Unternehmen beteiligt bleiben.Weitere Einzelheiten zur Fusion, die Gründe für die einstimmigen Empfehlungen des CUR-Vorstands und des Sonderausschusses sowie die potenziellen Vorteile und Risiken der Fusion sind im Rundschreiben beschrieben, das die CUR-Aktionäre unbedingt vollständig lesen sollten.CUR-Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe benötigen, können sich an die Laurel Hill Advisory Group wenden, den Bevollmächtigten von Consolidated Uranium für die Einholung von Stimmrechtsvollmachten und Berater für die Kommunikation mit den Aktionären:Gebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika)International: +1 416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Kanadas und der USA)Per E-Mail: assistance@laurelhill.com Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) wurde Anfang 2020 gegründet, um von einer erwarteten Wiederbelebung des Uranmarktes zu profitieren und dabei das bewährte Modell einer diversifizierten Projektkonsolidierung anzuwenden. Bis heute hat CUR Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, solche Projekte zu erwerben, die in der Vergangenheit beträchtliche Ausgaben verursacht haben und attraktive Merkmale für die Erschließung aufweisen.CUR treibt derzeit sein Portfolio an genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado voran und hat eine Vereinbarung mit Energy Fuels Inc. geschlossen, einem führenden Uranbergbauunternehmen in den USA. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich CUR als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.Philip WilliamsVorsitzender und CEOpwilliams@consolidateduranium.comGebührenfrei: 1-833-572-2333Twitter: @ConsolidatedUrwww.consolidateduranium.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf das Arrangement beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die erwarteten Vorteile des Arrangements für das kombinierte Unternehmen, die CUR-Aktionäre und die IsoEnergy-Aktionäre, die voraussichtliche Zusammensetzung des Vorstands und des Managementteams des kombinierten Unternehmens, die voraussichtliche Versendung des Rundschreibens und das Datum der Versammlung, die Fähigkeit von Consolidated Uranium und IsoEnergy, das Arrangement zu den hierin beschriebenen Zeitpunkten und Bedingungen oder überhaupt erfolgreich abzuschließen, die erfolgreiche Integration der Geschäfte von Consolidated Uranium und IsoEnergy, die Aussichten der jeweiligen Projekte der beiden Unternehmen, einschließlich der Schätzungen der Mineralressourcen und der Mineralisierung der einzelnen Projekte, sowie die Erwartungen in Bezug auf die Definition von Mineralressourcen oder Mineralreserven bei den Projekten von Consolidated Uranium oder IsoEnergy und die Erwartungen in Bezug auf Genehmigungs-, Erschließungs- oder andere Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um eines der Projekte in die Erschließung oder Produktion zu bringen.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem Annahmen bezüglich des kombinierten Unternehmens nach Abschluss des Arrangements, dass die erwarteten Vorteile des Arrangements realisiert werden, der Abschluss des Arrangements, einschließlich des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte und der Börsen, die Fähigkeit von Consolidated Uranium und IsoEnergy, die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen, andere Erwartungen und Annahmen bezüglich des Arrangements und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl Consolidated Uranium versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Solche Aussagen geben die gegenwärtigen Ansichten von Consolidated Uranium in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Consolidated Uranium als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: die Unfähigkeit von Consolidated Uranium und IsoEnergy, das Arrangement abzuschließen, eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitpunkts des Abschlusses und der Bedingungen, zu denen das Arrangement abgeschlossen wird; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements gemäß der Arrangement-Vereinbarung zu erfüllen oder darauf zu verzichten; dass die CUR-Aktionäre das Arrangement nicht genehmigen; die Unfähigkeit der TSX Venture Exchange, das Arrangement und alle damit zusammenhängenden Angelegenheiten endgültig zu genehmigen; die Unfähigkeit des fusionierten Unternehmens, die aus dem Arrangement erwarteten Vorteile und den Zeitplan für die Realisierung dieser Vorteile zu verwirklichen; zukünftige Explorationsarbeiten, die nicht die erwarteten positiven Ergebnisse bringen; unvorhergesehene Änderungen des Marktpreises für CUR-Aktien und/oder IsoEnergy-Aktien; Änderungen der aktuellen und zukünftigen Geschäftspläne von Consolidated Uranium und/oder IsoEnergy und der dazu verfügbaren strategischen Alternativen; Wachstumsaussichten und Perspektiven des Geschäfts von Consolidated Uranium und/oder IsoEnergy; Behandlung des Arrangements gemäß den geltenden Wettbewerbsgesetzen und dem Investment Canada Act; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; jegliche Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des zusammengeschlossenen Unternehmens und die Fähigkeit, die Projekte des zusammengeschlossenen Unternehmens voranzutreiben; die Bedingungen an den Aktienmärkten im Allgemeinen; die Nachfrage, das Angebot und die Preisgestaltung für Uran; und die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Kanada und in anderen Gerichtsbarkeiten, in denen die jeweilige Partei Geschäfte tätigt. Weitere Faktoren, die sich wesentlich auf solche zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht von Consolidated Uranium, im Rundschreiben und in den anderen von Consolidated Uranium bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Consolidated Uranium verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.