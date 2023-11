Barrick Gold  Ist hier nur der Wunsch der Vater des Gedankens?

Der Goldpreis hat kürzlich wieder erstmals seit Mai dieses Jahres die runde Marke von 2.000 USD geknackt. Der Sektor der Minenaktien ist parallell wieder angesprungen und Gold-Aktien feiern mehr oder weniger große Come-Backs. Besonders kleine Brötchen bäckt in diesen Wochen die Aktie der kanadischen Minengesellschaft Barrick Gold Corp. Seit Monaten läuft sie deutlich schlechter als die Benchmark, der HUI-Index. Und auch charttechnisch muss noch einiges passieren, damit der Aktienkurs endlich wieder rund läuft!Es ist schon bezeichnend, wenn eine Minenaktie, die sogar den Basiswert präsent im Namen trägt, sich deutlich schlechter entwickelt als der Basiswert selbst. Aber diese Tatsache ist nicht nur ein Problem von Barrick Gold allein. Es betrifft nahezu den gesamten Sektor. Und das schon seit Jahren.In der letzten Analyse auf Goldseiten.de vom 26. Januar "Barrick Gold – Wo liegen die Kursziele für 2023?" ging es um den Ausblick auf 2023. Mögliche Kursziele 24 bis hin zu etwa 32 USD wurden genannt und charttechnisch hergeleitet. Wer Fan von Barrick Gold ist, weiß allerdings, dass diese Ziele rückblickend zu ambitioniert gewesen sind und nicht einmal ansatzweise erreicht wurden.Statt einer schönen Aufwärtsbewegung ging der Aktienkurs nach einem kurzen Ausflug über die 20 USD Marke im April wieder in die negative Senkrechte über. Zeitweise stand Barrick in Bezug auf den Schlusskurs 2022 20 Prozent im Minus. Erst seit Anfang Oktober fängt sich der Aktienkurs wieder.Die charttechnische Schlinge zieht sich immer weiter zuIm mittelfristigen Wochen-Chart ist das Drama auf den ersten Blick gut zu erkennen. Ähnlich wie im Oktober 2022 ist der Kurs auch in diesem Oktober abgesackt und zeitweise unter die grüne Trendlinie gefallen. Wenig später wurde sie aber jeweils zurückerobert.Wir könnten jüngst also einen weiteren Fehlausbruch an dieser markanten Linie gesehen haben, der auch dieses Mal in eine anschließende Rallybewegung münden könnte. Aus der Sicht des RSI wäre noch viel Platz nach oben.Zudem scheint sich auch immer deutlicher einer Art Keil oder Dreieck herauszukristallisieren, das am Ende einen impulsiven Ausbruch verspricht. Die Frage in diesem Zusammenhang lautet nur: wann und wo?Solange nicht wenigstens der kurzfristige Abwärtstrend seit April 2022 bei ca. 18 USD nach oben verlassen wird, brauchen wir nicht konkret über Kurse jenseits der 20 USD reden!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.