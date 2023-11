Technische Marktanalyse vom 01.11.2023: Gold

Quelle: ProRealTime.com

An der großen runden Marke scheiden sich die Geister. Die Gruselnacht ist zu Ende und Gold konnte mal wieder nicht die Marke von 2.000 USD überwinden. Die Indikatoren beginnen abzukippen und stehen vor Verkaufssignalen. Damit dürfte es zunächst schwerfallen, das Rekordhoch vom Mai zu überwinden. Erneut haben es die Marktteilnehmer also nicht geschafft, Gold wieder in einen stabilen Trend zu bringen. Eine Korrektur auf die jüngste Anstiegsbewegung ist daher kurzfristig zu erwarten.© Christoph GeyerCFTeHinweis Redaktion: Christoph Geyer ist mit einem Artikel im diesjährigen Edelmetall- & Rohstoffmagazin 2023/24 vertreten, dass anlässich des exklusiven Eventformats " Forum ONE ", das die "Internationale Edelmetall- und Rohstoffmesse" nach 18 Jahren ablöst, erscheint. Das Event findet am 9. und 10. November 2023 in München statt.