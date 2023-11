US-Goldproduktion im August 2023

Das US Geological Survey ( USGS ) veröffentliche in dieser Woche die aktuellen Zahlen der Goldminenproduktion in den USA per Ende August 2023. Diesen Daten zufolge ergab sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sowie verglichen mit dem Vormonat ein Anstieg. Im August 2023 wurden insgesamt 14.400 Kilogramm Gold produziert, 4% mehr als im Juli und ebenfalls 4% mehr als im Vorjahreszeitraum.Das Tagesvolumen belief sich auf 466 Kilogramm am Tag; im Juli waren pro Tag 449 Kilogramm Gold produziert worden. Das Tagesvolumen für 2022 betrug im Schnitt 473 Kilogramm am Tag.Der von Engelhard Industries durchschnittlich berechnete Goldpreis belief sich auf 1.921,04 Dollar je Unze und war damit 29,36 Dollar niedriger als im Juli.© Redaktion GoldSeiten.de