Inflations- & Kriegszyklik nimmt wieder an Fahrt auf! - Gold als Inflationsseismograph kündigt diese Entwicklung an

Abb. 1: US-Staatsverschuldung dividiert durch US-Bruttoinlandsprodukt von 1790 bis 2016

Quelle: BMG – Bullion Management Group Inc., bearbeitet durch Dr. Uwe Bergold

Abb. 2: WTI Rohöl in USD (orange) versus WTI - DJIA - Ratio (blau) von 10/1946 bis 10/2023

Quelle: Stooq, bearbeitet durch Dr. Uwe Bergold

Am 03.05.2023 konnte man in unserem Marktkommentar , mit der Headline „Rohstoff- und Konsumentenpreise erst in der Bodenbildungsphase – Inflations- und Kriegszyklus nimmt im zweiten Halbjahr wieder an Fahrt auf“, Folgendes lesen:"… Auf den derzeitig laufenden Kriegszyklus wiesen wir bereits erstmalig in unserem Marktkommentar 03/2015 (!) hin. Im Marktkommentar 04/2021 (!) verstärkten wir nochmals unsere Warnung mit der Headline "Finaler Ausbruch der Rohstoffpreise signalisiert finalen Ausbruch der Kriegsaktivitäten". Wir wiesen damals (10 Monate vor Kriegsbeginn) bereits darauf hin, dass sich ein Ukraine-Krieg anbahnt …"Mit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas am 07.10.2023 im Nahen Osten, wird der Inflations- und Kriegszyklus wieder an Fahrt aufnehmen! Zum Thema Krieg und Staatsverschuldung (versteckte "Inflationssteuer") konnte man im Marktkommentar vom 05.03.2023 darüber hinaus noch lesen:"… im Mittelalter begann die Hochphase der Staatsverschuldung. Insbesondere Kriegsausgaben trieben die Staatsschulden in die Höhe …" (siehe hierzu die Korrelation der US-Staatsverschuldungs- mit der Kriegszyklik in Abbildung 1).Der Milliardär und Hedge-Fonds-Manager Paul Tudor Jones wurde zur Thematik Staatsverschuldung und aktueller Kriegszyklik auf der Informationsplattform " Zerohedge " am 10.10.2023 wie folgt zitiert:"… You could get a world war cascade where everyone gets involved…You’ve got the geopolitical uncertainty... the United States is probably in its weakest fiscal position since certainly World War II with debt-to-GDP at 122%" … Looking at the precarious geopolitical picture, where he observed that the world now has three major flashpoints, i) the Ukraine war, ii) the Israel war and iii) potentially China and Taiwan, PTJ said that "where this really gets bad is obviously if Iran and Israel get into direct conflict, because then you’ve got the ability to have kind of a First World War cascade, where everyone gets involved …"Alles bereitet sich auf einen großen Krieg im Nahen Osten vor. Sollte es hierbei zu einer Eskalation mit dem Iran kommen, wovon wir ausgehen, werden die Rohölpreise unkontrolliert in die Höhe schießen, da der Iran das Öltransportnadelöhr "Die Straße von Hormus" kontrolliert (Unterbrechung der Öllieferkette).Da alle Rohstoffe und Fertiggüter global transportiert werden müssen, wird eine wahrscheinlich kommende Rohölpreisexplosion (passierte in jedem vergangenen Superverschuldungszyklus-Finale) zwangsweise für massiv steigende Rohstoff-, Erzeuger- und Konsumentenpreise führen. Gold wird hierbei als "Inflationsseismograph" als erstes reagieren und sein signifikanter Bruch über das Allzeithoch, welches bei 2070 USD/Unze notiert, wird die finale Rohstoffpreisexplosion, inkl. der finalen Rohstoffaktien-Hausse, einleiten!