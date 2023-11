Anhaltende Schwäche bei Aktien und Anleihen

Der aktuelle Abwärtstrend des Dow Jones begann am 7. August, und in den letzten zwei, fast drei Monaten ging es nur noch bergab. Es handelt sich nicht um eine Lawine, sondern um eine unerbittliche Deflation der Bewertung, die den Dow Jones zum Ende dieser Woche unter die BEV-Linie von –11% gebracht hat.Von hier aus gibt es zwei Möglichkeiten. Wir könnten eine schöne Erholung von diesen Niveaus erleben. Ich bezweifle, dass der Dow Jones ein neues Allzeithoch erreichen wird, aber eine Erholung bis zu seiner BEV-Linie von –5% ist möglich. Ebenfalls möglich wäre ein scharfer Einbruch auf deutlich niedrigere Niveaus.Wenn ich mir den Dow Jones in den unten stehenden Tagesbalken ansehe, erkenne ich ein klares Muster von Verkäufen in die Marktstärke, beginnend Anfang August. Seit den Höchstständen des Sommers hat ein Anstieg des Marktes nur zu Verkäufen geführt, was als Verkaufen in die Marktstärke bekannt ist. Solche Verkäufe sind kein bullisches Chartmuster, sondern eher ein Muster von Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen, bevor der Kapitän und die Mannschaft dazu gezwungen werden.Die Ratten sind in diesem Fall professionelle Vermögensverwalter, die spüren, dass der Markt überbewertet ist. Sie wollen ihre Marktrisiken verringern, indem sie durch Verkäufe an der Spitze einige Gewinne mitnehmen. Da sie verantwortungsbewusst handeln, d. h. keinen größeren Marktrückgang herbeiführen wollen, beschränken diese Marktprofis ihre Verkäufe auf die Zeiten, in denen Käufe auf den Markt kommen, um den Verkaufsdruck während eines Marktrückgangs nicht noch zu verstärken. Dieses umsichtige Verhalten ist etwas, das wir von Marktprofis erwarten würden.So verhalten sich professionelle Vermögensverwalter bei Markthochs. Kleinanleger verhalten sich anders; sie kaufen gerne an Marktspitzen, und es sind ihre Käufe an dieser Marktspitze, in die die Profis höchstwahrscheinlich hineinverkaufen. Aber wie bei anderen Dingen auf dem Markt denke ich auch bei den steigenden Anleiherenditen daran, dass es Schwellenwerte gibt, die, sobald sie überschritten werden, dazu führen, dass rationale Menschen irrational werden.Die letzten zwei Wochen waren hart für den Aktienmarkt. Für diejenigen, die auf der Suche nach Schnäppchen sind, ist der Markt jetzt jedoch interessant, und ich rechne damit, dass in der nächsten Woche einige Käufe auf dem Markt stattfinden werden. Was danach passiert, ist entscheidend. Verkaufen die Profis noch einmal in diese erwartete Stärke hinein? Falls ja, könnte es zu einem Einbruch des Marktes auf deutlich niedrigere Niveaus kommen, wenn sich die Privatanleger endlich den Verkäufen anschließen.Es gibt hier keine Garantien. Als Marktenthusiast betrachte ich nur die Möglichkeiten, die der Markt kurzfristig bietet. Meine These eines bevorstehenden Marktzusammenbruchs wird jedoch durch die Entwicklung an der NYSE gestützt, deren 52-Wochen-Hochs und -Tiefs und Nettos in der nachstehenden Tabelle dargestellt sind.Dies ist ein schwacher Markt. Seit dem 15. September gab es an der NYSE nur einen einzigen Tag, an dem die 52-Wochen-Hochs die 52-Wochen-Tiefs übertrafen: den 10. Oktober. Die Zahl der Tage mit dreistelligen negativen Nettowerten ist seit dem 15. September ebenfalls sehr hoch, einige davon mit mehr als –400 H-L-Nettowerten.Die überwiegende Mehrheit der an der NYSE (und auch an der NASDAQ) gehandelten Werte tendiert wohl in Richtung ihrer Tiefststände der letzten 52 Wochen, wie auch der Dow Jones in der nachstehenden Grafik. Es ist Jahre her, dass wir zuletzt eine längere Periode erlebt haben, in der die 52-Wochen-Tiefs der NYSE den Markt dominierten. Wenn der Dow Jones nach fast drei Jahren nicht in der Lage ist, ein neues Allzeithoch zu erreichen, sollten wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die NYSE 52-Wochen-Tiefs in den kommenden Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren dramatisch ansteigen werden.