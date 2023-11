Kriegserklärung, Schwarzarbeit und UFO´s

Die wirtschaftliche Lage in Europa erodiert langsam, in Deutschland beschleunigt. Mittlerweile macht die Schattenwirtschaft schon 10,7% des BIP aus. Deutschlands Absturz droht, die ganze EU mit nach unten zu ziehen.Ein kalter Winter und eine Verschärfung der Situation im Nahen Osten würden die Lage weiter verschlimmern. Die Rhetorik im Nahen Osten erinnert an finstere Zeiten. Der ägyptische Premierminister spricht davon, Millionen Menschen zu opfern, um das ägyptische Hoheitsgebiet zu schützen. Die mit dem Iran verbündeten Huthis erklären Israel den Krieg und beschießen das Land mit Raketen und Drohnen.In den USA wird ein Web-Portal für Militärangehörige, Regierungsmitarbeiter und Auftragnehmer vorgestellt, wo man Sichtungen unbekannter Phänomene melden kann.Gold hängt am starken Widerstand bei 2.000 Dollar. Clive Maund sieht bei Gold und Silber hohes Potential.Besuchen Sie uns bei Forum ONE! Jetzt Karten sichern ! Mit Egon v. Greyerz, Markus Krall, Claudio Grass, Roland Tichy, Carl-Ludwig Thiele u.a.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)