HSBC bietet als erste Bank der Welt tokenisiertes Gold an

Wie Finextra berichtet, hat die HSBC eine Plattform vorgestellt, die die Distributed-Ledger-Technologie nutzt, um das Eigentum am physischen Gold institutioneller Kunden, das im Londoner Tresor der Bank lagert, zu tokenisieren.Den Angaben zufolge erstellt die HSBC einen "digitalen Zwilling" eines bestehenden physischen Vermögenswerts. Das tokenisierte physische Gold könne dann zwischen HSBC und institutionellen Anlegern über die Evolve-Handelsplattform der Bank oder über eine API gehandelt werden.HSBC implementiert eine neue Tokenisierungslösung, die es den Kunden ermöglicht, ihre physischen Goldbestände in digitale Darstellungen umzuwandeln. Diese tokenisierten Goldhandel können dann mit den physischen Beständen der Kunden abgeglichen werden und als digitales Overlay angezeigt werden. Dies soll den Kunden eine automatisierte und effiziente Möglichkeit bieten, den Überblick über ihr zugewiesenes und nicht zugewiesenes Gold zu behalten.Ein Token auf der Plattform der HSBC entspricht dabei 0,001 Feinunzen. Londoner Goldbarren bestehen aus 400 Feinunzen. Die Bank sieht hierbei das Potenzial, dass in Zukunft auch Kleinanleger in die Fraktionierung von Londoner Goldbarren und Direktinvestitionen einsteigen können.© Redaktion GoldSeiten.de