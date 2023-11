WTI-OIL jetzt doch abwärts!

Quelle Chart: stock3

Das Rohöl der Sorte WTI zeigte sich während des Oktoberverlaufs hochgradig volatil. Nach zwischenzeitlichen Erholungsimpulsen dominierten letztlich doch wieder die Verkäufer, welche erst gestern ein neues Reaktionstief bei 80,09 USD initiierten.Mit oder ohne zwischengeschaltete Gegenbewegung, wäre ein Abtauchen unter die Marke von 80,00 USD als Folgeverkaufssignal zu werten. Dieses liefert unterhalb von 79,80 USD (Unterstützungslevel) entsprechendes Abwärtspotenzial bis 77,00 USD sowie im Ausdehnungsfall bis 73,15 USD.Als Zeichen der Entspannung wäre hingegen eine Rückkehr über 83,48 USD zu werten. In diesem Fall könnten die Bullen wieder Hoffnungen in Richtung 86,25 USD bzw. 87,52 USD schöpfen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.