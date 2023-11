Abcourt Mines beginnt mit Bohrungen auf Flordin

Rouyn-Noranda, 2. November 2023 - Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf seinem Konzessionsgebiet Flordin (zu 100 % im Besitz von ABI) im Gebiet Lebel-sur-Quévillon ein neues Bohrprogramm aufgenommen hat. Das Bohrgerät ist bereits im Einsatz, um eine Kampagne von mindestens 1.300 Bohrmetern zu absolvieren. Ziel dieser Kampagne ist es, die seitliche und die Tiefenkontinuität einer goldhaltigen Scherzone im östlichen Sektor des Konzessionsgebiets zu bestätigen, die in der Vergangenheit 6,49 g/t Gold auf 2,1 m und 22,63 g/t Gold auf 3,5 m (Bohrloch FL-18-254) ergab.Nach der Zusammenstellung der Daten und der erneuten Prüfung des vorliegenden Bohrkerns bestätigte das Team von Abcourt, dass die mineralisierte Zone nicht mit Quarz-Karbonat-Erzgängen in Zusammenhang steht, sondern mit einer Scherzone in einem Basalt, der eine starke Ankerit- und Hämatitalteration aufweist. Die Mineralisierung besteht aus fein eingesprengtem kubischem Pyrit. Darüber hinaus vermutet das Team von Abcourt, dass die beiden hochgradigen Goldzonen wahrscheinlich miteinander verbunden sind und eine einzige mineralisierte Zone mit einer hochgradigen Goldmineralisierung auf mehreren Meter Mächtigkeit darstellen. Es sollte auch erwähnt werden, dass die Goldscherzone in weniger als 40 Meter Tiefe unter der Oberfläche durchteuft wurde.Diese Bohrkampagne wird neues Goldpotenzial erschließen, das in der Vergangenheit unterbewertet wurde. Weiters gilt es anzumerken, dass die jüngste Mineralressourcenschätzung (MRE), die im Jahr 2023 von Innovexplo erstellt wurde, auf SEDAR+ zur Ansicht verfügbar ist. Darin ist eine NI 43-101-konforme nachgewiesene und angedeutete Ressource von 1.530.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,15 g/t Gold, also insgesamt 107.000 Unzen Gold, ausgewiesen. Diese neue Bohrkampagne wird die Ressourcen der Hauptlagerstätte möglicherweise erweitern, da sich die neu freigelegte Scherzone in einem weniger dicht bebohrten Bereich des Konzessionsgebiets befindet.Pascal Hamelin, President und CEO, sagt dazu: Diese neue Bohrkampagne auf unserem Konzessionsgebiet Flordin ist Ausdruck unserer Vision für die zukünftige Erschließung, die darin besteht, die Explorationsbemühungen in einem Umkreis von 100 km um unsere Mühlenanlage Sleeping Giant zu konzentrieren. Angesichts des derzeitigen Anstiegs des Goldpreises auf fast 2.000 US$ pro Unze sind wir das einzige Junior-Unternehmen, das diese Entwicklung derzeit nutzen und schnell Unzen Gold liefern kann. Wir müssen daher das Beste aus unseren vielen potenziellen Goldprojekten machen, die dem Unternehmen auch in Zukunft Unzen Gold sichern können.Herr Pascal Hamelin, P.Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Abbildung 1 - Konzessionsgebiet Flordinhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72480/Abcourt_021123_DEPRCOM.001.jpeg Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt ist Eigentümer des Minen- und Mühlenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Erschließungsaktivitäten des Unternehmens konzentrieren.Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.Pascal Hamelin, President und CEOT: (819) 768-2857E: phamelin@abcourt.comDany Cenac Robert, Investor RelationsReseau ProMarket Inc.,T: (514) 722-2276 DW 456E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.comZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Informationen können im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie plant, Ziele, erwartet, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, schätzt, könnte, sollte, wahrscheinlich oder Abwandlungen solcher Begriffe und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, sollen oder werden, bzw. an anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Abcourt wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlich auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbaren eingereichten Unterlagen von Abcourt dargelegt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen setzen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Abcourt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!