Gold Royalty gibt Erwerb eines Förderabgaben-Portfolios bekannt und begrüßt SOQUEM als Aktionär

Liegenschaft Förderabgabe (Royalty) Rohstoffe Betreiber

Aquilon 1,0% NSR Au Sirios Resources

Casault 1,0% NSR Au Midland Exploration

Chute-des-Passes 0,5% NSR Ni Canada Silver Cobalt Works

Des Meloizes 3,0% NSR Zn, Ag Generic Gold Corp.

Detour Meilensteinzahlung Au Probe Gold

Dileo Nord 1,0% NSR Cu, Mo, Au, Ag Troilus Gold Corp.

Duquet 0,75% NSR Zn, Cu, Pb, Au Azimut Exploration Inc.

Eastmain Ouest 0,7% NSR Au Azimut Exploration Inc.

Fancamp 1,5% NSR Au IAMGOLD

Generation Selbaie Bloc 5-6 1,0% NSR Au, Ag Midland Exploration

Generation Selbaie Bloc 7 0,5% NSR Zn Maple Gold Mines / Agnico Eagle

Gîte Fenton 1,0% NSR Au, Mo Cartier Resources Inc.

Hazeur 1,0% NSR Au BTM Corporation

Jouvex 1,0% NSR Au Midland Exploration

La Roncière 1,25% NSR Au Imperial Mining Group

Lingwick 1,5% NSR Cu, Zn, Au, Ag Midland Exploration

Monique 0,38% NSR Au Probe Gold

Noyard 1,0% NSR Au Vior

Noyell 1,0% NSR Au, Zn Magna Terra Minerals

Pitt Gold 1,0% NSR Au Duquesne Gold Mines

Quévillon Nord 1,0-2,0% NSR Ag Osisko Mining

Vanadium 2,0% NPI V2O5, Fe, TiO2 BlackRock

Verneuil 0,5% NSR Au Vior

Vancouver, 2. November 2023 - Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen) (NYSE American: GROY) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb eines Portfolios von 22 Förderabgaben (das Portfolio) in Québec von SOQUEM (Société Québécoise d'exploration minière), einer Tochtergesellschaft von Investissement Québec, für 1 Mio. CAD in Stammaktien des Unternehmens geschlossen hat.David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: Wir freuen uns, dass wir durch den Erwerb eines äußerst vielversprechenden Förderabgaben-Portfolios von SOQUEM unsere Position in Québec, einer der besten Bergbauregionen der Welt, auf nunmehr über 90 Förderabgaben (Royalties) ausbauen können. Das Portfolio umfasst über 65.000 Hektar und konzentriert sich in erster Linie auf Goldliegenschaften. Mehrere der Liegenschaften werden von führenden Bergbauunternehmen wie Osisko Mining, IAMGOLD und Probe Gold weiterentwickelt. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, Investissement Québec als strategischen Aktionär begrüßen zu dürfen, und freuen uns darauf, weitere Wachstumsmöglichkeiten in der Provinz zu erkunden.- 22 Förderabgaben für Explorations- und Ressourcenprojekte in Québec sowie das Recht auf eine Meilensteinzahlung in Höhe von 1 Mio. CAD für Gold Royalty, sobald für das Detour-Projekt von Probe Gold eine positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) veröffentlicht wird.- Zahlung von 1 Mio. CAD an SOQUEM, die in Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage des volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurses dieser Aktien vor dem Abschluss geleistet wird.- SOQUEM hat Anspruch auf 50 % aller Rückkauferlöse, die das Unternehmen in Zukunft aus dem Portfolio erzielen wird. Potenzielle Rückkauf- und Meilensteineinnahmen in Verbindung mit dem Portfolio in Höhe von insgesamt 18,2 Mio. CAD.- Überwiegend auf Edelmetalle fokussiertes Portfolio, mit einigen diversifizierten und Basismetall-Förderabgaben.- Förderabgaben decken ungefähr 65.000 Hektar entlang produktiver und etablierter Bergbaureviere ab.- Gold Royalty wird nach Abschluss der Transaktion über 240 Förderabgaben, einschließlich 94 Förderabgaben in Québec, halten.Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Verzichts auf oder des Erlöschens von Rechten Dritter, und wird voraussichtlich vor dem Ende des laufenden Quartals erfolgen.Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Ihr Ziel ist es, Förderabgaben, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus zu erwerben, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und langfristig attraktive Renditen für ihre Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty umfasst derzeit in erster Linie Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.SOQUEM ist ein führendes Unternehmen in Québecs Mineralienexplorationsbranche. Telefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen, bei denen es sich um alle Aussagen handelt, die keine historischen Tatsachen darstellen, gehören unter anderem Aussagen über den erwarteten Abschluss der Transaktion, die Aktivitäten der Betreiber der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, sowie die Strategie und die Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich Annahmen in Bezug auf die Rohstoffpreise und das Geschäft des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich, unter anderem, der Unfähigkeit der Parteien, die Bedingungen der Transaktion zu erfüllen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, dem Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne zu verwirklichen, und anderen Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F und in anderen öffentlich zugänglichen Dokumenten unter den Profilen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!