Gold: Rallypause dauert noch an

Der Goldpreis fiel in den vergangenen Wochen zunächst deutlich ab und erreichte die Unterstützung bei 1.807 USD. Darüber konnten sich die Notierungen klar erholen und starteten zuletzt wieder nach oben durch. Nach dem Ausbruch über die 1.987 USD kommt der Kaufdruck jedoch zum Erliegen.Die angelaufene Konsolidierung könnte bei Gold noch ausgedehnt werden. Abgaben bis in den Bereich der 1.952 USD sind möglich, bevor hier die Bullen wieder im Vorteil sein dürften. Übergeordnet könnten anschließend in einer weiteren Aufwärtswelle die 2.075 USD erreichbar werden. Abgaben unter 1.920 USD sollten aus Sicht der Bullen jedoch vermieden werden.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)