Marktüberblick 03.11.2023

Die langfristigen Renditen fallen seit zweit Tagen kräftig. Die Rendite für die 10-jährigen ist von 4,90% auf 4,66% gefallen:Die 30-jährigen lagen im Top bei über 5,10% und gestern dann bei 4,82%:Auch die kurzfristigen Renditen sind etwas gefallen, doch die 3-monatigen rentieren immer noch bei 5,27%.Der Markt scheint sich nun doch so langsam in die Richtung zu entwickeln, als ob ein Top bei den Renditen drin ist.Die langfristigen Anleihen im TLT-ETF haben das Tief am 23.10. markiert, seitdem geht es nach oben. Die Umsätze in diesem großen Anleihe-ETF waren seit September deutlich erhöht, was die Theorie um einen unteren Wendepunkt unterstützen würde:Die Aktienmärkte in den USA hatten zwei starke Tage und die zuvor sehr negative Stimmung hat sich etwas gedreht. Die erste Bewegung sieht aber auch so aus, als würden die Short-Seller erste Eindeckungen vornehmen.Was bei uns noch enttäuscht, sind die Goldaktien. Die hinken deutlich hinterher.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.