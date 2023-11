Jetzt Gold kaufen oder warten?

Sollten Sie jetzt Gold kaufen? Oder sollten Sie warten? Die einfache Antwort lautet: "Das kommt ganz darauf an" – was zwar stimmt, aber eine unzureichende Antwort ist. Ein größeres Problem könnte die Frage selbst sein. Warum sollte jemand, der vorhat, jetzt Gold zu kaufen, sich entscheiden zu warten? Manche zögern, weil sie nicht die Preisentwicklung gesehen haben, die sie erwartet haben. Für andere könnte es ein Mangel an Überzeugung sein.Der Preis, den wir für etwas bezahlen, ist ein Hinweis auf seinen Wert. Der Wert von Gold liegt in seiner Verwendung als Geld. Dieser Wert ist über die Jahrhunderte hinweg konstant. Die Kaufkraft von einer Unze Gold ist heute nicht anders als vor vierzig oder vor hundert Jahren.Der Preis des Goldes ist jedoch kein Indikator für seinen Wert. Sein Preis spiegelt den Kaufkraftverlust des US-Dollars wider. Der im Laufe der Zeit gestiegene Goldpreis spiegelt die anhaltenden Auswirkungen der Inflation wider, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Wenn ich erwarte, dass die Inflation anhält und sich ihre Auswirkungen im Laufe der Zeit verschlimmern werden, kann ich heute Gold kaufen, um meine Kaufkraft zu erhalten.Ein weiterer Grund, Gold zu kaufen, ähnelt der Argumentation, die viele Anleger beim Kauf von Aktien anführen. Sie gehen davon aus, dass der Preis steigen wird. Das wirft die folgende Frage auf: Was ist, wenn der Goldpreis nicht steigt? Oder noch schlimmer, was ist, wenn der Preis fällt? Wenn der Preis steigen muss, um den Besitz von Gold zu rechtfertigen, dann ist man preisabhängig.Einige Stacker kaufen Gold mit guten Absichten. Sie verstehen die zuvor erläuterten Grundlagen und begnügen sich damit, in Gold zu sparen und dieses anzuhäufen, da sie wissen, dass ihre Ersparnisse echtes Geld und ein langfristiger Wertspreicher sind.Wichtiger ist, wie viel Gold man besitzt, und nicht, wie hoch der Preis ist. Wenn der Preis steigt, kauft man etwas mehr. Wenn der Preis sinkt, kauft man etwas mehr.Sollten Sie Gold kaufen, wenn Sie glauben, dass der Preis fallen könnte?Ja – wenn Sie es mit der Absicht kaufen, mehr Gold als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel anzuhäufen.Nein – wenn Sie nur auf einen kurzfristigen Preisanstieg spekulieren.Sogenannte saisonale Muster im Goldpreis sind ein Witz! Die Inflation hört nie auf. Ihre Auswirkungen fordern weiterhin ihren Tribut von einem schrumpfenden US-Dollar. Man kann die Inflation oder ihre Auswirkungen nicht aufhalten. Alle Regierungen blähen ihre eigenen Währungen auf und zerstören sie.Was Sie tun können, ist, etwas Gold zu kaufen, vor allem, wenn Sie noch keins besitzen. Wenn Sie bereits welches besitzen, kaufen Sie mehr.Wenn Sie glauben, dass der Goldpreis saisonalen Schwankungen unterworfen ist, versuchen Sie, im Januar oder Februar etwas zu kaufen – oder im März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November oder Dezember.Super! Kaufen Sie etwas mehr. Es sei denn, Sie haben bereits alles Gold, das Sie wollen oder brauchen. In diesem Fall würden Sie auch nicht kaufen, wenn der Preis steigt.Wissen Sie schon, wie viel Gold Sie besitzen sollten? Höchstwahrscheinlich nicht. Und die meisten Leute besitzen wahrscheinlich nicht genug.Wenn Sie den Goldpreis im Auge haben und er Ihre Kaufentscheidungen beeinflusst, dann sind Sie preisabhängig. Wenn Sie einen starken Anstieg des Preises benötigen oder erwarten, vor allem auf kurze Sicht, sind Sie preisabhängig.Rechnen Sie mit mehr Preisschwankungen, auch nach unten. Gold reagiert bekanntlich nur langsam auf die Auswirkungen der Inflation, d. h., dass der Preis den Kaufkraftverlust des US-Dollars ausgleicht.Unabhängig davon ist Gold echtes Geld und ein bewährtes langfristiges Wertaufbewahrungsmittel. Worauf warten Sie noch?© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 02. November 2023 auf https://neptuneglobal.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.