Wall-Street-Analysten sehen keinen Abwärtsdruck für den Goldpreis

Die jüngste wöchentliche Goldumfrage von Kitco News zeigt, dass die Privatanleger in der Woche bis zum 10. November eine unverändert bullische Haltung einnehmen, während die Performance des gelben Metalls fast alle bärischen Prognosen der Marktanalysten eliminiert hat, die nun zwischen neutral und bullisch positioniert sind.Diesmal nahmen 15 Wall Street-Analysten an der Kitco News Gold Survey teil. Neun Experten bzw. 60% rechneten mit einem Anstieg des Goldpreises in der gerade begonnenen Woche, während nur ein Analyst bzw. 7% einen Preisrückgang vorhersagte. Die übrigen fünf bzw. 33% äußerten sich neutral zum Goldpreis für diese Woche.Unterdessen wurden in den Online-Umfragen von Kitco 701 Stimmen abgegeben, und die Stimmung war praktisch identisch mit derjenigen der letzten Woche. 446 Kleinanleger, d. h. 64%, gingen davon aus, dass der Goldpreis in der nächsten Woche steigen würde. Weitere 157, d. h. 22%, erwarteten einen Rückgang, während 98 Befragte, d. h. 14%, die kurzfristigen Aussichten für das Edelmetall neutral beurteilten.© Redaktion GoldSeiten.de