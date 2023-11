Rich Checkan über Gold, die Fed und Geopolitik

Michelle Makori sprach für Kitco News während der New Orleans Investment Conference mit Rich Checkan über dessen Einschätzung zu den Goldpreisen, die Fed-Politk sowie die geopolitische Lage und ihre Auswirkungen.Der Präsident und COO von Asset Strategies International glaubt, dass die Federal Reserve am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt ist. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell versuche in seinen Reden die Inflation kleinzureden, allerdings werde das Problem nicht durch Zinsmanipulation gelöst werden können. Der Kongress müsse aufhören, zu viel Geld auszugeben. Dazu werde es aber aufgrund der geopolitischen Situation nicht kommen.Laut Checkan braucht der Goldmarkt mehr dauerhaft interessierte Anleger, wenn es zu einem nachhaltigen Kurs über 2.000 Dollar kommen soll. Zuletzt habe es einige krisenbedingte spekulative Trades gegeben.Die starken Goldkäufe der Notenbanken führt er auf das Interesse an einem risikoarmen Asset bzw. Wertspeicher im Portfolio zurück.© Redaktion GoldSeiten.de