Goldpreis sinkt, US-Anleiherenditen steigen

Die Goldpreise sind heute nach einem leichten Anstieg der US-Anleiherenditen gesunken. Der Spotpreis lag um 07:18 Uhr bei 1.981,90 $ pro Unze, nachdem es am Freitag über die Schlüsselmarke von 2.000 $ gestiegen war, berichtet Reuters . Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen auf 4,591%, nachdem sie am Freitag ein Fünf-Wochen-Tief erreicht hatten."Der wichtigste Faktor, der den Goldpreis in nächster Zeit beeinflussen wird, sind die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen... wenn die Renditen wieder ansteigen, könnte der Goldpreis unter die wichtige Unterstützungsmarke von 1.974 $ fallen", wird Kelvin Wong, leitender Marktanalyst für den asiatisch-pazifischen Raum bei OANDA, zitiert.Daten vom Freitag zeigten außerdem, dass sich das Beschäftigungswachstum in den USA im Oktober verlangsamte und der Anstieg der Jahreslöhne der geringste seit fast zweieinhalb Jahren war, was auf eine Entspannung der Arbeitsmarktbedingungen hindeute. Der schwache Arbeitsmarktbericht verstärkte laut Reuters die Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungskampagne beendet haben könnte. Der Dollar fiel daraufhin auf ein Sechs-Wochen-Tief.Die Trader rechnen derzeit zu 95% damit, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember unverändert lässt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Zinserhöhung bereits im Juni 2024 erfolgen wird, wird bei 86% gesehen.© Redaktion GoldSeiten.de