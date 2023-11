K2 Gold erbohrt neue hochgradige Strukturen bei Wels

K2 Gold Corp. gab gestern die ersten Untersuchungsergebnisse seines Reverse-Circulation-Bohrprogramms 2023 auf dem Projekt Wels bekannt. Das Projekt befindet sich im westlichen Yukon 60 km südlich von Newmonts Goldlagerstätte Coffee.Die Ergebnisse eines Proof-of-Concept-Programms, das aus sechs Bohrlöchern bestand, die die Zonen Saddle, Saddle North und Saddle South anpeilten, wurden veröffentlicht. Die Ergebnisse von sechs weiteren Bohrlöchern auf dem gesamten Grundstück stehen noch aus.Bisherige Höhepunkte:• Das bisher höchstgradige Goldergebnis bei dem Projekt Wels wurde bei Bohrungen bei dem Ziel Saddle South in neu definierten Strukturen erzielt, einschließlich mehrerer hochgradiger Goldabschnitte:–34,7 g/t Au über 1,52 m in Bohrloch WRC23-006 ab 82,3 m Tiefe.–1,60 g/t Au über 21,34 m in Bohrloch WRC23-005 ab 3,05 m Bohrlochtiefe, einschließlich 3,22 g/t Au über 9,14 m.• Hochgradiges Gold wurde in einer Struktur 60 m südlich des Ziels Saddle Main (WRC23-003) gebohrt: 7,14 g/t Au über 3,05 m in 60,96 m Tiefe.• Das erste Testbohrloch auf dem Ziel Saddle North ergab 1,17 g/t Au über 7,62 m ab 25,91 m Tiefe (WRC23-004).© Redaktion MinenPortal.de