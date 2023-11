Brien Lundin: Gold findet Gründe, um zu steigen

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network während der New Orleans Investment Conference mit Brien Lundin über Gold und Uran. Der Herausgeber des Gold-Newsletters sieht in Junior-Bergbauaktien insgesamt weiterhin eine "Generationenchance".Der Krieg im Nahen Osten habe den Goldpreis in die Höhe getrieben, aber das sei nicht der einzige Faktor, der das gelbe Metall nach oben treibt. Lundin glaubt, dass der Preisanstieg auch eine Reaktion auf die Turbulenzen im Bereich der Staatsanleihen ist. "All die alten Beziehungen brechen gerade auf, was eine Art Wendepunkt auf dem Markt signalisiert", erklärte er. "Ein gemeinsames Merkmal ist, dass Gold Gründe findet, um zu steigen. Selbst wenn die Renditen von Staatsanleihen steigen, selbst wenn sie fallen; selbst wenn der Dollar-Index steigt, selbst wenn er fällt. Die Korrelationen sind also anders, sie brechen auf."Lundin sprach weiterhin über seine positiven Aussichten für Uran und teilte, wo er im Moment die größten Chancen sieht: "Wo man jetzt sein sollte, sind die Unternehmen, die kurz vor der Produktion stehen oder von den Unternehmen übernommen werden, die plötzlich stärker werden, weil sie eine Wertsteigerung ihres Marktwertes erfahren."© Redaktion GoldSeiten.de